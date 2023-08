Jedna od najljepših Hrvatica pohvalila se divnom vijesti, i to samo nešto manje od godinu dana nakon što je dočekala prvo dijete!

Mia Žaja podijelila je na Instagramu fotografiju iz bolnice na kojoj pozira sa suprugom Filipom i novorođenim dječakom Markom.

Bivša Miss Universe Hrvatske Mia Žaja dobila je drugo dijete sa suprugom Filipom Žajom, a o svemu su se oglasili u novoj Instagram objavi.

Naime, objavila je fotografiju iz bolnice na kojoj drži novorođenu bebu, a u opisu je otkrila i ime:

"Mark 07.08.2023".

Fotografiju možete pogledati OVDJE.

U komentarima su joj čestitke uputile Jelena Perić, Ana Rucner, ali i ostatak njezinih pratitelja.

Podsjetimo, Mia s Filipom već ima kćer Elinu koju je rodila prošle godine u rujnu, a tu lijepu vijest rado je sa svima podijelila putem društvenih mreža.

Par je u braku od rujna 2021. godine, a svoje sudbonosno da izrekli su na zagrebačkim golf-terenima.

Da je Filip njezin čovjek iz snova, znala je čim ga je ugledala.

''Ja sam to znala odmah. To je prvi čovjek na ovom svijetu kojeg sam upoznala i znala sam od tog trenutka da želim s njim zapravo sve. Ne mogu reći da mi je trebalo neko određeno vrijeme, onaj tren kad smo se upoznali, to je bilo to'', rekla je za IN magazin tada.

A koja je tajna uspješnog braka s obzirom na to da sa suprugom Filipom, uz ljubavne, dijeli i poslovne obveze?

''Ja mu pomažem u njegovu biznisu, on meni u mojem, ostvarujemo se, ali volimo imati odvojeno vrijeme i bez jedno drugoga, i mislim da je to ključ uspjeha'', izjavila je Mia.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Otkriveno što se krije iza tužnih fotki velike glumačke zvijezde koje su sve zabrinule, istina je malo drugačija od onoga što se pričalo?

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Žena za koju mnogi tvrde da ima brutalno tijelo ruši internet fotkom u toplesu, ali posebno se istaknula njena savršeno zaobljena pozadina!