Jedna od najljepših Hrvatica preslatkom fotografijom otkrila je spol drugog djeteta, a komentar joj uputila i baka!

Mia Žaja podijelila je na Instagramu fotografiju svojeg trudničkog trbuščića i preuzbuđene kćerkice Eline.

Bivša Miss Universe Hrvatske Mia Žaja novom objavom otkrila je spol drugog djeteta.

Naime, ispod fotografije na kojoj je otkrila svoj trudnički trbuh te joj u krilu leži presretna kći Elina ustanovila je kako čekaju dječaka.

"Čekamo malog bracu", poručila je.

Fotografiju možete pogledati OVDJE.

Komentar joj je odmah uputila njezina baka Anka Pojatina: "Iskreno se radujem ovoj lijepoj vijesti! Znači, po Božjoj volji bit ću još jednom prabaka."

Također, čestitao joj je i nogometaš Lovro Majer, ali i glazbenica Ana Rucner.

Podsjetimo, kćer Elinu Mia je rodila prošle godine u rujnu, a i tu lijepu vijest rado je sa svima podijelila putem društvenih mreža.

Mia i suprug Filip u braku su od rujna 2021. godine, a svoje sudbonosno da izrekli su na zagrebačkim golf-terenima.

Da je Filip njezin čovjek iz snova, znala je čim ga je ugledala.

''Ja sam to znala odmah. To je prvi čovjek na ovom svijetu kojeg sam upoznala i znala sam od tog trenutka da želim s njim zapravo sve. Ne mogu reći da mi je trebalo neko određeno vrijeme, onaj tren kad smo se upoznali, to je bilo to'', rekla je za IN magazin tada.

A koja je tajna uspješnog braka s obzirom na to da sa suprugom Filipom, uz ljubavne, dijeli i poslovne obveze?

''Ja mu pomažem u njegovu biznisu, on meni u mojem, ostvarujemo se, ali volimo imati odvojeno vrijeme i bez jedno drugoga, i mislim da je to ključ uspjeha'', izjavila je Mia.

