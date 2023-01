Prije pet godina ponijela je titulu najljepše Hrvatice, a sada se pohvalila da čeka drugo dijete!

Mia Žaja na svom Instagram profilu otkrila je da čeka drugo dijete, te da će njezina četveromjesečna kći Elina uskoro biti starija seka.

Bivša Miss Universe Hrvatske, Mia Žaja pohvalila se sretnom vijesti na društvenim mrežama.

Naime, ona i njezin suprug Filip čekaju svoje drugo dijete.

Na fotografiji koju je objavila Mia ljubi kćerkicu Eli u čelo koja u rukama zajedno s mamom drži slikicu ultrazvuka.

"Eli starija seka", poručila je bivša misica pa dodala emotikon bijelog srca i anđela.

Fotografiju možete pogledati OVDJE.

U komentarima su joj njezini pratitelji i prijatelji uputili pregršt čestitki i emotikona srca.

Prvu kćer Elinu Mia je rodila proše godine u rujnu, a i tu lijepu vijest rado je sa svima podijelila putem društzvenih mreža.

Inače, Mia i suprug Filip u braku su od rujna 2021. godine, a svoje sudbonosno "DA" izrekli su na zagrebačkim golf terenima.

Da je Filip njezin čovjek iz snova, znala je čim ga je ugledala.

''Ja sam to znala odmah. To je prvi čovjek na ovom svijetu kojeg sam upoznala i znala sam od tog trenutka da želim s njim zapravo sve. Ne mogu reći da mi je trebalo neko određeno vrijeme, onaj tren kad smo se upoznali, to je bilo to'', rekla je za IN magazin.

A koja je tajna uspješnog braka s obzirom na to da sa suprugom Filipom, uz ljubavne, dijeli i poslovne obveze?

''Ja mu pomažem u njegovom biznisu, on meni u mojem, ostvarujemo se, ali volimo imati odvojeno vrijeme i bez jedno drugoga, i mislim da je to ključ uspjeha'', kaže.

