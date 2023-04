Svi pričaju o promjeni izgleda Meghan Markle: Mnogi ovo smatraju moćnim potezom, pogledajte što je to točno drugačije!

Meghan Markle promijenila je imidž te se on uvelike razlikuje od onoga kakav je njegovala dok je bila aktivna članica britanske kraljevske obitelji.

Meghan Markle pohvalila se promjenom imidža, točnije novom frizurom i prirodnijom šminkom na licu, što se smatra moćnim potezom i već je nazvana transformacijom kalifornijskog Montecita, u kojem živi s obitelji.

41-godišnja Meghan novi je izgled pokazala u videu predstavljajući TED govor svoje prijateljice i fotografkinje Misan Harriman. Čini se da je vojvotkinja odustala od svojih uobičajenih frizura i tamne šminke oko očiju te se odlučila za nešto prirodniji izgled.

Njezin je zaštitni znak nekad bila šik razbarušena punđa, koju je imala čak i na vjenčanju s princem Harryjem 2018. godine. Također je preferirala glatke punđe s razdjeljkom po sredini ili ga uopće nije imala, kao tijekom južnoafričke turneje s Harryjem 2019. godine, a elegantnu nisku punđu imala je i na sprovodu kraljice Elizabete II. prošle godine.

Meghan je sada pokazala da joj je kosa toplije nijanse nego inače, a njezini obožavatelji i stručnjaci misle da je do toga stilskog poteza dovelo to što je željela svoj britanski kraljevski stil transformirati u minimalistički i prirodniji. Telegraphov urednik ljepote opisuje njezin trenutačni izgled uglađenim i moćnim potezom, no Meghanin vizažist Daniel Martin kaže da je Meghan oduvijek bila ljubiteljica minimalne šminke.

Šminkajući je za dan vjenčanja, Daniel je govorio o tome kako voli paziti da joj se pjegice vide i da je njezina koža savršena.

"Ona ima nevjerojatnu kožu pa je bilo lako šminkati je", izjavio je Daniel u jednom razgovoru za Graziju.

