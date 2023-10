Martini Tomčić zbog zadnjeg izdanja nitko se ne može nadiviti, a javio joj se i udvarač iz Supertalenta!

Martina Tomčić očarala je svoje obožavatelje zdanjem za drugu emisiju showa Supertalent.

Naša glazbena diva Martina Tomčić već je godinama članica žirija Supertalenta, a u toj je ulozi gledamo i u jubilarnoj 10. sezoni showa.

Osim svojim komentarima, Martina gledatelje uveseljava i glamuroznim izdanjima za show.

"Jel idem pjevati ili žirirati? Ne mogu ja pobjeći od operne dive u sebi", napisala je uz fotografiju kojom se na Instagramu pohvalila izdanjem za drugu emisiju Supertalenta, kojim je očarala obožavatelje.

"Predivni ste mi, zračite posebnom energijom", "Ljepota", "Lijepo vas je gledati", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila.

U komentarima joj se javio i Damiano Lopez, natjecatelj iz druge emisije Supertalenta koji se Martini udvarao dok je pjevao te joj je tijekom nastupa poklonio i cvjet.

Sada joj je uputio emotikone srca i vatre, a i Martina je njemu uzvratila jednim srcem.

Komplimente je dobila i za svoje prethodno izdanje u Supertalentu.

Martina nam je uoči početka nove sezone Supertalenta otkrila i tko je zaslužan za njezin izgled u showu.

"Ja sam privatno sve samo ne glamurozna osoba. Dakle, moda nije nešto što je moje područje interesa nikad bilo. Kad sam bila mlađa možda sam se mrvicu više privatno šminkala, ali i to je bilo ono što bi se reklo beauty šminka, dakle minimalno - puder, maskara, rumenilo i sjajilo. Danas također u privatnoj varijanti pribjegavam isključivo toj vrsti šminkanja, ali i to sve rjeđe jer naprosto kada su ovakvi profesionalni nastupi u pitanju ja imam predivan i pregenijalan tim ljudi koji se brine o mom izgledu i, ne da unaprijed im dajem smjernice, već se toliko međusobno svi dobro poznajemo da ja do zadnjeg ne znam ni kakva će mi bit frizura, ni kakav make-up, ni kakav kostim. Evo moja Emina Kušan koja je trenutno u Londonu, razmišlja o tome što ću ja imat u polufinalnim i finalnim emisijama i kad ona o tome toliko brine zašto bih se ja opterećivala unaprijed kad znam da će ona to napraviti puno bolje nego itko drugi ili ne daj Bože ja", kazala nam je.

Osim Martine, žiri Supertalenta čine još Maja Šuput, Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman.

Novu sezonu showa Supertalent pratite svake nedjelje u 20:15 u programu Nove TV.

