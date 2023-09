Martina nam je priznala s kojim se kolegama iz žirija Supertalenta druži privatno: "Super mi je s njima!"

Martina Tomčić otkrila nam je čemu se gledatelji mogu veseliti u jubilarnoj 10. sezoni show Supertalent, ali i u kakvom je odnosu s ostalim članovima žirija.

Našu opernu divu Martinu Tomčić već godinama gledamo kao članicu žirija u showu Supertalent koji se uskoro vraća na male ekrane.

Uoči jubilarne 10 sezone showa, Martina nam je otkrila po ćemo će biti posebna od prethodnih I čemu se gledatelji mogu veseliti.

"Definitivno će biti posebna, i u svojoj strukturi i sadržaju i u talentima. Međutim, radi se o svečanoj, obilježavajućoj sezoni punoj iznenađenja, a iznenađenja neće biti ako ih otkrijemo prerano, tako da svakako mogu reći uskoro, nedjelja navečer, Nova TV i onda ćete znati o čemu pričam", kazala je Martina.

I nova sezona, kao svaka dosad, donosi neke talente koje još nismo imali priliku vidjeti.

"Kao što to običavam reći, nakon svake sezone pomislim da sam evo sada vidjela sve što postoji na ovom svijetu, međutim svaka sezona iznova me demantira. Tako i ova 10. jubilarna me definitivno demantirala i doista sam vidjela neke stvari za koje nisam ni pomislila da postoje", govori Martina.

A ni ove sezone neće nedostajati ni smijeha ni suza.

"Ova sezona je baš bila rollercoaster emocija- i iznenađenja, i smijanja, a bome i suza. Puno više ne želim govoriti jer mislim da će se onda dojam i kod publike umanjiti, a voljela bih da publika zapravo prilikom gledanja emisija bude u istim cipelama u kojima smo i mi bili. Dakle, da ne izostane onaj wow efekt kad bez najave ti se pojavi nešto na pozornici i naprosto ne možeš ostat imun na to", kaže.

Svaki član žirija, kao i voditelji, imaju pravo nekom kandidatu dati Zlatni gumb i tako ga plasirati direktno u polufinale showa, a evo čijem Zlatnom gumbu Martina daje najveće šanse za pobjedu u nadolazećoj sezoni.

"To sam Zlatnim gumbima je uvijek malo specifična priča jer mislim da ih svi dajemo iz trenutka i osobne emocije. E sad, da li će i publika prepoznat našu osobnu emociju i da li će se ponoviti taj trenutak kao što je bilo na audicijama, to je jako teško za predvidjeti, ali subjektivno ću jako, jako veliku nadu uložiti u svoj Zlatni gumb", iskreno poručuje.

Martina nam je otkrila i tko joj se iz prethodnih sezone showa posebno urezao u pamćenje.

"U masi sjajnih talenata teško mi se prisjetiti svakog ponaosob, međutim definitivno talent Britanca koji je gutao različite predmete, novčiće, šećer, sapunicu za prat posuđe i vraćao to u neizmijenjenom obliku, ili konkretno sapunicu u obliku balončića, a šećer u suhom obliku je vraćao iz želuca van, to je definitivno nešto što ću sasvim sigurno pamtit cijeli život", istaknula je.

A jesu li joj nedostajali kolege iz žirija ili se druže i privatno?

"Moram priznat da, da. Najviše mi uvijek nedostaje Davor, a onda i Fabijan i Maja. Iako se sa Davorom najrjeđe viđam, zapravo se uopće ne viđam, tako da bi mi onda još više falio, a Maju i Fabijana viđam gotovo na tjednoj bazi i super mi je s njima", priznaje i dodaje kako se najbolje u žiriju slaže upravo s Davorom.

"Jer se najviše volimo Davor i ja", tvrdi, iako gledatelji to baš i ne bi pomislili zbog njihovih čestih trzavica pred kamerama.

"Moj Bože, o kakvim trzavicama vi tu sad pričate? Znači moja i Davorova ljubav naprosto je bezgranična, bez kraja, veličanstvena, jedinstvena", kaže Martina.

Zanimalo nas je i što misli o tome da slovi kao najstroža članica žirija.

"Pa eto, netko će reći najstroža, ja ću reći najiskrenija. Da li je iskrenost i istina svima draga? Nije, meni prvoj. Neke stvari koje ne volim čut, ne volim da mi se uopće izgovaraju, međutim ponekad je nužno čuti istinu. Ako netko to doživi kao strogoću, to je njegovo legitimno pravo, a zahvalit ćete mi kasnije za to što sam bila iskrena, odnosno stroga, kao što se sad već dešava, kad sretnem privatno neke kandidate iz prijašnjih sezona", smatra.

Martini se gledatelji često i privatno javljaju sa svojim mišljenjima i komentarima.

"Dobivam iznimno puno poruka na Instagramu i u pravilu, ono što je zanimljivo, 90 posto tih poruka nisu na mom profilu, dakle ljudi ne vole javno mi se obraćat, već u porukama. Dakle, gotovo svi uvijek nekako imaju želju se osvrnut ili na neki moj komentar koji ih je posebno dotaknuo, ili osvijestio nešto o njima, ili se jako slažu s tim komentarom. Najčešće nemam vremena odgovarat, jer to je zbilja masa tih poruka, ja bih se mogla samo time bavit jedan dio dana, međutim potrudim se zbilja svaku poruku pročitati. Tako da bi im se ovim putem zahvalila što izdvoje svoje vrijeme da nama daju svoje viđenje showa, perspektivu naših gledatelja, što nije zanemarivo. A onoj minimalnoj količini ljudi koja se javlja sa zločestim ili ponekad bezobraznim komentarima, njima poručujem da je moja Instagram stranica moj dom u koji ulaze samo pozvani. Preko mog kućnog praga ulaze isključivo fini gosti, a ne oni koji pljuju ili dolaze u zmazanim cipelama, tako isto i u moj dom koji se zove Instagram, na njemu nema nepristojnih i bezobraznih ljudi", poručuje.

Martina gledatelje Supertalenta oduševljava i svojim glamuroznim izdanjima, a evo tko je zaslužan za njih.

"Ja sam privatno sve samo ne glamurozna osoba. Dakle, moda nije nešto što je moje područje interesa nikad bilo. Kad sam bila mlađa možda sam se mrvicu više privatno šminkala, ali i to je bilo ono što bi se reklo beauty šminka, dakle minimalno - puder, maskara, rumenilo i sjajilo. Danas također u privatnoj varijanti pribjegavam isključivo toj vrsti šminkanja, ali i to sve rjeđe jer naprosto kada su ovakvi profesionalni nastupi u pitanju ja imam predivan i pregenijalan tim ljudi koji se brine o mom izgledu i, ne da unaprijed im dajem smjernice, već se toliko međusobno svi dobro poznajemo da ja do zadnjeg ne znam ni kakva će mi bit frizura, ni kakav make-up, ni kakav kostim. Evo moja Emina Kušan koja je trenutno u Londonu, razmišlja o tome što ću ja imat u polufinalnim i finalnim emisijama i kad ona o tome toliko brine zašto bih se ja opterećivala unaprijed kad znam da će ona to napraviti puno bolje nego itko drugi ili ne daj Bože ja", otkriva Martina.

Na kraju je uputila i lijepu poruku našim čitateljima.

"Volite se, grlite, uživajte u životu, radite na sebi, trudite se svaki dan biti verzija sebe u odnosu na jučer. Život je relativno kratak, ali može biti jako lijep ako odlučimo da je život lijep. Zato donesite odluku da je život lijep i uživajte u njemu, a svoj talent se nemojte nikad sramiti pokazati nikome, a najmanje nama četvero šašavaca iz žirija Supertalenta", poručila je.

Novu sezonu showa Supertalent pratite od 24. rujna u programu Nove TV.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Nećete prepoznati Kolindu na fotografijama iz srednjoškolskih dana, tada je još imala svoju prirodnu boju kose!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kiseli osmjeh na licu princa Harryja nakon što se pročulo što mu je otac napravio dok je bio u Velikoj Britaniji