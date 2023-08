Peco i Silvia javili su se nakon šuškanja da im je veza u krizi i stali na kraj nagađanjima: ''Vraćamo se kući...''

Posljednjih tjedana nagađalo se kako je prestala ljubav između Marka Pecotića Pece, i njegove partnerice Silvije Dvornik, ali par je sada stao na kraj ovim pričama zajedničkim videozapisom.

Posljednjih nekoliko tjedana nagađalo se kako je ljubav između pjevača Marka Pecotića Pece i njegove partnerice Silvije Dvornik prestala zbog financijskih poteškoća, par je zajedničkim videozapisom sad stao na kraj zlim jezicima.

Naime, Silvia je na svojem Instagram profilu podijelila snimak u kojem pjevaju zajedno.

''Prekrasan radni vikend iza nas, posjetili smo najstarije misto na otoku Braču Škrip i zajedno sa žiteljima otoka otpivali najlipše dalmatinske pisme. Nakon odrađenog predivnog akustičnog koncerta u Pagu vraćamo se kući ispunjenog srca i duše, pjevajući'', napisala je Dvornik.

Uz smijeh i stihove, opovrgnuli su sve loše priče koje su ih pratile, ali na koje se nisu obazirali.

Podsjetimo, Silvia već neko vrijeme radi u butiku jednog našeg modnog brenda, a ona i Peco žive u unajmljenom stanu u blizini Parka mladeži i do nedavno se Splitom pričalo kako su prekinuli zbog financijskih poteškoća jer je on neko vrijeme proveo kod majke. Uz to više ne nastupaju često zajedno s bendom u kojem mu je Silvia prateća pjevačica jer su mu koncerti s 4 Tenora puno isplativiji.

Peco je prošle godine javno objavio da se rastaje od supruge Irene nakon 17 godina braka u kojem su dobili dvoje djece, i to upravo zbog plavokose Splićanke.

