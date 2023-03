Pogledajte kako se Marija Šerifović ponijela prema obožavatelju koji ju je dočekao na aerodromu i pratio sve dok nije ušla u auto!

Marija Šerifović vratila se s odmora u Dubaiju, a na aerodromu u Beogradu dočekao ju je uporni obožavatelj.

Pjevačica Marija Šerifović uživa veliku popularnost u Srbiji i regiji još otkako je 2007. godine pobijedila na Eurosongu.

Gdje god se pojavi, obožavatelji je oblijeću, a ništa drugačije nije bilo ni kada se za vikend vratila u Beograd iz Dubaija, gdje je bila na odmoru.

Mariju je na aerodromu dočekala hrpa obožavatelja koji su se htjeli fotografirati s njom, a jedan gospodin bio je posebno uporan i pratio ju je sve dok nije ušla u svoj auto.

No pjevačici to nije zasmetalo i izgledala je kao da uživa u ćaskanju s njim, a čak mu se i osmjehnula za selfi.

Inače, Šerifović je krajem prošle godine šokirala javnost ponašanjem na snimci koja je kružila društvenim mrežama u kojoj pjevačica udara šakom u automobil koji je zaustavila nasred ceste u centru Beograda te viče "Je*at ću ti mater", a tek je nedavno objasnila o čemu se tu točno radilo.

"Želim se ispričati svim ljudima koje sam probudila one noći kada se dogodila 'ona situacija'. Glasna sam, naživcirala sam se. Živa sam duša, oprostite. Žao mi je što je netko pomislio da je onaj 'lagani udarac' u moj automobil izazvao prijelom ruke", kazala je u emisiji Prvi red K1 televizije.

"Kada kažem živa sam duša – to nije opravdanje, to je istina i zaista se može dogoditi i događa se svakome, ali to ne znači da se to meni smije dogoditi. Ja želim nekim mladim ljudima koji imaju u planu koračati ovim putem biti i primjer i uzor. Želim da vide da u svemu što radim nema ničega fejk, nema ničega plastičnog", istaknula je tada.

"Incident se dogodio i to nije nešto čime se ponosim. Loš trenutak, loša informacija, događa se. Svi ljudi koji se bave javnim poslom imaju različite situacije, da ne kažem skandale, ali rekla bih da se nijedan taj skandal ne diže na onaj nivo kao kada je u pitanju moje ime i prezime. Zašto je tako, ne znam. U ovoj godini čitali smo svašta, razne gadosti i maltretiranja na temu mog privatnog života. Toga mi je preko glave. Čini se ogromna šteta nekim drugim ljudima i mislim da je to nedopustivo, a ipak, događa se i vjerojatno će se događati. Nije fer, neka idu kod nekoga drugog i piju mu krv, a ne samo meni", poručila je pjevačica.

