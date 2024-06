Marija Šerifović pokazala kako provodi slobodno vrijeme sa sinčićem, video je sve raznježio!

Marija Šerifović uživa u ulozi majke, a sada je na svom Instagramu podijelila trenutke do je zajedno sa sinom šetala gradom.

Srpska pjevačica Marija Šerifović često na svojim društvenim mrežama dijeli trenutke s novorođenim sinčićem Marijem, kojeg je dobila uz pomoć surogat majke.

Sada je snimila svoj nasljednika dok su šetali gradom. Marija ga je gurala u kolicima, a dječak je cijelo vrijeme mlatarao nogicama u zraku.

Šerifović i na svom Youtube kanalu često dijeli trenutke i anegdote o svom sinčiću, a jednom prilikom je otkrila i da je trebao imati drugačije ime.

"Htjela sam da se zove na slovo 'M' i prva ideja je bila da bude Max. Ali moje prijateljice seljanke su me razočarale kad su rekle da je to ime za psa. Jutro nakon što se rodio trebalo je popuniti papire i došla je žena pitati koje mu je ime, a ja ga još nisam imala. I onda su obitelj i prijatelji počeli mozgati što bi na 'M' i netko je izgovorio 'Mario' i to je bilo to. Naravno, bez 'j', zato što sam ja zbog izgovora u Americi Maridža pa bi on bio Maridžo", ispričala je Marija.

Pohvalila se i kako je njezin sinčić vesela beba, koja voli glazbu i samo se smije, a sretna je i što puno spava. Priznala je i da je majčinstvu zahtjevno, no puno joj pomaže majka Vera.

"Mislim da je ona najluđa baka na svijetu. Mora nekad otići i odmoriti, opsjednuta je s njim. Mislim da sad njega voli više, nego mene", rekla je Marija o svojoj majci.

Marija je ranije rekla kako zbog ugovora o privatnosti ne smije otkriti detalje o ocu djeteta, ali je naglasila i kako će njezin sin, kad za to dođe vrijeme, sve znati o tome. Šerifović je u dokumentima bebe navedena kao jedini roditelj.

