Marija Šerifović o imenu koje je odabrala za sina: "Prijateljice su mi rekle da je to ime za psa!"

Marija Šerifović otkrila je kako je htjela nazvati sina i zašto je odabrala Mario.

Srpska pjevačica Marija Šerifović krajem prošle godine postala je majka sinčića kojeg je nazvala Mario i kojeg joj je rodila surogat majka u Los Angelesu.

O sinu i majčinstvu sada je progovorila u novom videu na svojem YouTube kanalu, u kojem je odgovarala na pitanja obožavatelja, a među ostalim je otkrila i da je sina htjela nazvati drugačije.

"Htjela sam da se zove na slovo 'M' i prva ideja je bila da bude Max. Ali moje prijateljice seljanke su me razočarale kad su rekle da je to ime za psa. Jutro nakon što se rodio trebalo je popuniti papire i došla je žena pitati koje mu je ime, a ja ga još nisam imala. I onda su obitelj i prijatelji počeli mozgati što bi na 'M' i netko je izgovorio 'Mario' i to je bilo to. Naravno, bez 'j', zato što sam ja zbog izgovora u Americi Maridža pa bi on bio Maridžo", ispričala je Marija.

Pohvalila se i kako je njezin sinčić vesela beba, koja voli glazbu i samo se smije, a sretna je i što puno spava. Priznala je i da je majčinstvu zahtjevno, no puno joj pomaže majka Vera.

"Mislim da je ona najluđa baka na svijetu. Mora nekad otići i odmoriti, opsjednuta je s njim. Mislim da sad njega voli više, nego mene", rekla je Marija o svojoj majci.

Objasnila je i zašto ne želi objavljivati sinove fotografije na društvenim mrežama.

"Jednog dana može doći i reći: 'Mama, nemoj me objavljivati. Ti si ti što jesi, ja nisam'... Ima još niz stvari zbog kojih nije dobro objavljivati", poručila je pjevačica.

Marija je ranije rekla kako zbog ugovora o privatnosti ne smije otkriti detalje o ocu djeteta, ali je naglasila i kako će njezin sin, kad za to dođe vrijeme, sve znati o tome. Šerifović je u dokumentima bebe navedena kao jedini roditelj.

