Presretna Marija Šerifović sa sinčićem u naručju najavila da uzima pauzu od pjevanja: "Ja sam poželjela sve otkazati!"

Marija Šerifović objavila je video u kojem njiše svojeg sinčića u naručju i pjeva mu, a obratila se i obožavateljima.

Srpskoj glazbenoj zvijezdi i pobjednici Eurovizije Mariji Šerifović (39) ostvarila se dugo priželjkivana želja.

Pjevačica je postala majka sinčića Marija, kojeg joj je rodila surogat-majka u Los Angelesu, što je proteklog tjedna otkrila na društvenim mrežama.

Sada se u pričama na Instagramu prvi put obratila obožavateljima otkako je postala majka te im je tim putem zahvalila na lijepim porukama i čestitkama koje je dobila ovih dana.

Zatim se osvrnula na svoje nadolazeće koncerte u sklopu turneje koje je mislila otkazati, no ipak je odlučila da neće.

"Ja sam poželjela sve otkazati i pomaknuti za drugu godinu, ali na kraju sam odlučila da će turneje ipak biti jer želim ovu ljubav koju trenutačno osjećam podijeliti s vama", poručila je Šerifović.

"A kada sve to prođe, ja onda idem na zasluženu pauzu od pjevanja", dodala je.

Istaknula je i kako je ovo najljepši period u njezinu životu, a zatim je uzela sinčića u naručje i njišući ga zapjevala mu "The Time of My Life".

Marija je za srpske medije otkrila da je dugo htjela biti majka i da je dvije godine prolazila kroz postupak vađenja jajnih stanica, nakon čega je saznala da ima tri zdrava embrija.

"Više sam puta pokušala iznijeti trudnoću i nisam u tome uspjela, na svoju veliku žalost. Zaista ne želim javno objašnjavati zdravstvene razloge za to, ali surogat-majčinstvo je konačno bio jedini moj izbor", ispričala je za Blic.

Rekla je i kako zbog ugovora o privatnosti ne smije otkriti detalje o ocu djeteta, ali je naglasila i kako će njezin sin, kad za to dođe vrijeme, sve znati o tome. Šerifović je u dokumentima bebe navedena kao jedini roditelj.

Pjevačica se sa sinom još nalazi u Americi, no uskoro će se vratiti u Beograd, gdje je posljednjih mjeseci pripremala svoj luksuzni stan za dolazak djeteta.

