Indira Levak priznala s kojim se porokom ne može izboriti: ''U zadnje vrijeme mi to tako smeta...''

Teško da itko energijom i zaraznim osmijehom može parirati Indiri Levak. No pjevačica nam je priznala da toliko radi da ju je to počelo frustrirati. Ipak, sve je lakše uz ljubav supruga Mire. S Indirom je razgovarao naš Davor Garić.

Indira Levak jedna je od naših pjevačica kojima nikad ne nedostaje energije, a u novom razgovoru za In magazin priznala je kojem se poroku odala i zašto si ne može pomoći.

Ovakav tempo samo ona može izdržati, a na neprospavane noći kroz smijeh kaže:

''Ne spavaj mala moja, jer taj ludi ritam nikom ne da mira!'' Ja ne dam mira, ne dam cijeloj regiji mira! Ne dam cijeloj regiji mira, jako puno radimo, što me jako veseli, što znači da me ljudi žele čuti, vidjeti, cijela regija je u pitanju. Sad sam se vratila iz Beograda, pa ću opet malo u Srbiju, pa ću u Crnu Goru pa Hrvatsku. Dolazi nam ljeto, ludnica je, ljudi otpustimo kočnice, idemo se zabavljati, život je prekratak, život nema epizodu. Život ima samo Indiru da vas zabavi!''

U showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' često je imitirana. Njene noge i pokreti uvijek su u prvom planu, a evo kako ona doživljava te transformacije.

''Obožavam kad me moji dragi prijatelji i kolege skidaju! Marko je bio najbolji. Marko i ''You will never break my heart''... Odlučila sam ako se budu poklapali neki koncerti da ga pošaljemo ''Ajde, Marko, pjevaj, odradi!''

Upravo u toj epizodi, Indira je pjevala s Markom, a zadovoljstvo nije skrivala.

''Naravno da da, pa posudila sam mu kostim i sve, al' najviše me brinulo kako je on ušao u moj kostim!''

Koliko je često u teretani?

''Imam novi način treninga! Gledam supruga kako trenira... Imam jedan porok koji je grozan, a to je cigareta. U zadnje vrijeme mi to tako smeta, ali ne mogu se još othrvat od toga. Uzmem si kavicu i onda gledam muža kako razvlači te utega i onda si kažem ''jedan, dva, tri...'' i onda osjetim svaki taj njegov čučanj i sve živo i ja tako treniram!''

Koliko vremena, truda, volje i novca ulaže u vanjštinu?

''Kažem ja prijateljici ''Dolaziš li na ovaj party?'' Kaže ona ''Da! Pa frizura, šminka...'' Kažem ja ''Meni treba pola sata!'' napravim si sama frizuru i šminkam se sama. Ja uopće ne želim trošiti vrijeme na to, to je jedno dva sata gubljenja vremena. Tako kako god da je, moje je.''

''To su godine iskustva! Kad pjevaš od svoje 15-e godina, a sad imaš 50, pa brate mili, ako se ne znaš našminkat, onda ništ od toga, ajde!'' dodaje.

Planove za godišnji odmor još nema.

''Ja ne znam. Mi svaki dan odlučujemo da ćemo na godišnji odmor, ali nikako da idemo zato što smo rastrgani s poslom. Non-stop rad, rad, rad i rad i nekako me to počelo stvarno frustirati. To treba jednostavno uzet kartu i odletjeti. Prva destinacija mi je Rim, nisam nikad bila u Rimu.''

Što je još rekla, pogledajte u prilogu.

