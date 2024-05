Marija Šerifović ljuta na bodove koje je hrvatski žiri dao Teya Dori: ''Saznajte mi imena članova...''

Marija Šerifović ljutito reagirala nakon što je hrvatski žiri srpskoj predstavnici dao samo 3 boda.

Sinoć je uslijedio veliki šok kada je srpska predstavnica Teya Dora od hrvatskog žirija dobila samo 3 boda.

Pogledaji ovo Celebrity I Srbija je odradila finalni nastup, o pjesmi njihove predstavnice jako se puno pisalo!

Pjevačica Marija Šerifović nakon toga se vrlo ljutito oglasila:

''Saznajte mi tko je žiri u Hrvatskoj'', napisala je na X-u Marija.

Burno su reagirali i ostali te smatraju da ovo nije fer jer je Srbija, uz Cipar, jedina Hrvatskoj dala najvećih 12 bodova.

Ipak, kasnije je isplivao spisak na kom se vidi da je publika u Hrvatskoj Teya Dori dala 12 bodova.

👨‍⚖️ The EBU has revealed the jury members for all 37 countries in this year's #Eurovision pic.twitter.com/zBi5IRAe8r