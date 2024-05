Znate li što je Marija Šerifović dobila od srpske vlade nakon pobjede na Eurosongu? Bit će vam smiješno!

Baby Lasagna od hrvatske vlade zbog uspjeha na Eurosongu nagrađen je pozamašnom nagradom koju ipak nije prihvatio, a evo što je to Marija Šerifović dobila od Srbije za pobjedu 2007. godine.

Marku Purišiću, odnosno Baby Lasagni, zbog uspjeha na Eurosongu i osvojenog drugog mjesta tehnička vlada na današnjoj sjednici dodijelila je novčanu nagradu od 50 tisuća eura, koju je on brzo nakon te obavijesti odbio.

S druge strane, Marija Šerifović s pjesmom "Molitva" osvojila je prvo mjesto na Eurosongu 2007. godine, a zanimljivo je usporediti što je tada ona dobila od srpske vlade.

Rektor RTS-a Aleksandar Tijanić tada je predložio da dobije nagradu od 80.000 eura, koja je obično namijenjena sportašima s uspješnim rezultatima na Olimpijskim igrama, no to se nije dogodilo.

Međutim, umjesto pozamašnog iznosa, pjevačica je svojevremeno otkrila da je dobila kravatu i bombonijeru od tadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića.

Mislite li da je Marija definitivno zaslužila veću nagradu od spomenute? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

"Sjećam se što je gospodin Tijanić tada rekao, to se nije dogodilo. Otišla sam na prijam k tadašnjem predsjedniku Borisu Tadiću. Pitao je: 'Što mogu učiniti za vas?' Što da mu kažem?! Ne trebaš ništa, mislim što ćeš, ja sam za tebe napravila više, ne trebaš ti ništa za mene. Dobili smo kravatu i bombonijeru, to je to, to je jedina istina", rekla je.

Marija je u konačnici dobivenu kravatu poklonila svom menadžeru te je priznala da joj je najveća nagrada podrška obožavatelja koji su uz nju već dugi niz godina.

