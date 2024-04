Popularnog Hrvata i influencera fizički napala nepoznata žena: "Ne mogu vjerovati da je imala hrabrosti tako se ponijeti u javnosti i da nitko nije reagirao!"

Marco Cuccurin na društvenim je mrežama prepričao neugodnu situaciju koja mu se dogodila u pekarnici.

Naš popularni influencer i pobjednik posljednje sezone showa "Ples sa zvijezdama" Marco Cuccurin na društvenim mrežama prepričao je incident koji mu se dogodio u jednoj zagrebačkoj pekari.

"Što se meni sad dogodilo zbog jedne vode", započeo je Marko u videu koji je objavio na TikToku pa nastavio: "Pitao sam ženu čeka li red, a ona me samo pogledala i maknula se od mene na sasvim drugi kraj pekarnice. Pet sekundi kasnije vraća se na to mjesto pokraj mene i cijelo me vrijeme gleda. Meni ništa nije jasno, čekam hoće li još nešto napraviti. Imala je dvije putne torbe na sebi i odjednom se zaletjela na mene s tim torbama da me namjerno lupi i ode opet u drugom smjeru. Ja je pitam koji je problem i ona opet koluta očima", ispričao je, a zatim je prepričao i kako se loše ponašala prema radnicima u pekarnici.

#stopnasilju ♬ original sound - Marco Cuccurin🥥 @markomarkec3 Zašto s 30 godina žena i dalje ne znam da nešto što nam se ne sviđa samo može izignorirati. Ne, nisam ozlijeđen, ništa me ne boli na tijelu, ali boli duša kad znam da se kao ljudi nekad i dalje ponašamo kao dinosauri. #nasilje

"Što je s ljudima? Otkad smo nasilni? Otkad smo postali bezobzirni? Ako ti nešto na meni smeta, daj me zaobiđi", poručio je Marco, a u pričama na Instagramu objasnio je i zašto ga je to toliko povrijedilo.

Pogledaji ovo Celebrity Našeg talentiranog influencera mnogi su očekivali vidjeti na Dori, a evo zašto je promijenio planove: "Znao sam da je to nešto za mene, ali..."

"Ne, žena me nije ozlijedila, ali me povrijedila. Emotivno me dugo ništa nije tako poljuljalo i znam da to zvuči smiješno zato što me svi znate kao pozitivnog lika i znate koliko me ništa ne može poljuljati. No, evo, ne mogu vjerovati da nitko u pekarnici nije reagirao, ne mogu vjerovati da je ta žena imala hrabrost tako se ponijeti u javnosti i ne mogu vjerovati da smo sposobni vršiti nasilje nad ljudima koje NE poznajemo i NE ZNAMO njihovu priču. Zar smo došli do toga da se nasilje tolerira u društvu, ili?

Možda će netko reći 'opet ovaj Marco dramatizira', ali dobro razmisli želiš li da se nešto takvo dogodi tvom djetetu. Odgovori si na to pitanje i onda mi se ponovno javi. Dokle god imam moć govora i društvenih mreža, neću prestati promovirati dobrotu, jednakost i razumijevanje. Dajte ljudi budite sretni, vodite svoj život, budite 100 % SVOJI jer vjerujem da ste stvarno takvi, ne biste bili ni nesretni ni nezadovoljni", napisao je influencer uz svoju uplakanu fotografiju.

Podijelio je i jedan komentar koji mu je posebno zasmetao, a možete ga pogledati u našoj galeriji.

Pogledaji ovo Celebrity Marco Cuccurin pozirao je u outfitu kojim ruši stereotipe: ''Gospodin savršeni, uvijek svoj i poseban''

Podsjetimo, Marco je prošle godine u showu "Ples sa zvijezdama" odnio pobjedu s mentoricom Paulom Tonković. Osim što je pokazao da je talentiran plesač, od ranije je poznat i kao uspješan influencer, a po struci je kuhar i vizažist te se može pohvaliti i da je sam izgradio kuću u kojoj živi.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Tko je supruga Dalibora Matanića? Oženio se njome nakon šest mjeseci veze, a ovako je ona nekada o njemu govorila: ''Ja sam za tu ljubav spremna…''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Bivši suprug Elle Dvornik i dalje svraća u mjesto gdje su zajedno živjeli, evo kako je reagirao kad je shvatio da ga se snima