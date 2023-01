Manekenka prepričala detalje pijane noći s princem Harryjem, evo kako su završili u grmlju: ''Rekla sam mu da moj muž ne smije saznati''

Manekenka Nicola McLean prisjetila se svojeg razuzdanog provoda s princem Harryjem dok on još nije upoznao Meghan.

Prije nego što je postao obiteljski čovjek, princ Harry slovio je kao partijaner, a njegova razuzdana prošlost sada je opet isplivala na površinu.

Britanska manekenka Nicola McLean prisjetila se njihovog burnog izlaska iz 2015. godine, kada su pretjerali s tekilom i završili u grmlju.

"Jako sam se napila i dok sam pokušavala otići pala sam u grmlje. Pokušavala sam se izvući i samo sam mislila o tome kako me moj muž Tom ne smije vidjeti ovakvu", ispričala je za Mirror.

"Onda je Harry ispružio ruku i pomogao mi ustati. Rekla sam mu da ne kaže Tomu, na kraju smo umirali od smijeha", dodala je.

Otkrila je i kako se sve dogodilo na proslavi 30. rođendana ragbijaša Jamesa Haskella u Las Vegasu, a prisjetila se i kako joj nije bilo jasno zašto je u kući toliko zaštitara dok nije ugledala Harryja.

Princ i njezin suprug odmah su kliknuli jer su imali zajedničke teme.

"Bio je jako zabavan i uklopio se u ekipu. Nije pazio što pije, bio je s društvom i opijao se. Jako mi se svidio. Upoznala sam ga prije nego što je on upoznao Meghan pa ne znam je li se sada promijenio, no pamtim ga kao jako dragog tipa", istaknula je Nicola.

"Doslovno smo popili toliko tekile da ju je nestalo. Onda su Harry i Tom pokušavali pronaći način da se iskradu i nabave još tekile. Osiguranje nas nije htjelo pustiti vani, no on je bio skroz spremna za noćnu kupovinu", prisjetila se.

"Tekila je definitivno bila Harryjev izbor pića, on i Tom su je pili kao životinje. Da budem iskrena, ja sam se toliko napila, zato sam i pala u grm, a njima nije bilo ništa. Sljedećeg jutra kada sam se probudila još sam bila u haljini i pitala sam se je li sve to bo samo san. To je bio najčudniji dan u mojem životu", kazala je manekenka.

"To nije bio moj najsjajniji trenutak, no tko se ne bi želio napiti s princom Haarryjem?", zaključila je.

Dodala je i kao bi tadašnji Harry posramio i Hugha Hefnera, kada je partijanje u pitanju.

"Harry je definitivno zabavniji od njega. Upoznala sam Hefnera kad je bo star i samo je htio piti vijagru i spavati s mlađim ženama. Voljela sam Hefa, no definitivno nije bio u Harryjevoj lizi za partijanje", ispričala je Nicolaa.

Inače, Harry je podigao veliku prašinu svojim memoarima "Spare" koji sadrže brojna intimna otkrića o britanskoj kraljevskoj obitelji.

