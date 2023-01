Zvijezda "Kumova" vraća se svojoj velikoj ljubavi zbog koje zamalo nije postala glumica: "Već je postojala odluka da krenem za Belgiju, ali prije odlaska…"

Daria Lorenci Flatz od malih nogu se bavi plesom i velika je obožavateljica showa "Ples sa zvijezdama" u kojem će se sada i natjecati, a o svemu smo s njom i popričali.

Naša kazališna, filmska i televizijska glumica Daria Lorenci Flatz natjecat će se u novoj sezoni showa "Ples sa zvijezdama".

Iako mnogi to ne znaju, Dariju ples prati kroz cijeli život pa je sudjelovanje u ovakvom showu nešto što je dugo priželjkivala, a evo što nam je otkrila o svojoj ljubavi prema plesu.

"Poziv me jako obradovao, to mi je najdraži show koji obavezno pratim i jako se veselim sudjelovanju. Jako volim ples i plešem od kad znam za sebe, a i u svom studiju 4 sobe redovito plešem jazz dance. Zbog mnogih profesionalnih i obiteljskih obaveza moji hobiji se najbolje i najpraktičnije mogu razvijati kada su uklopljeni u posao i radno vrijeme i zato je ovo sudjelovanje nešto što sam sanjala", kazala nam je glumica.

A misli li da je zbog svojeg plesnog iskustva u prednosti nad drugim natjecateljima?

"Ne vjerujem da sam u prednosti jer latin i standard nisam nikad plesala, tako da su u prednosti po meni samo oni kandidati koji su stvarno to trenirali, ali u biti, to je show i puno komponenti je važno, tako da je prednost relativna stvar", smatra Daria koja je jedno vrijeme mislila da će se profesionalno baviti upravo plesom, no gluma je ipak prevagnula.

"U Sarajevu sam išla kao dijete u baletnu školu par razreda, a zatim sam prešla na moderni ples kod Gordane Magaš, to je bio jedan plesni studio, i kasnije kada sam u ratu došla u Zagreb nastavila sam plesati što god mi je bilo dostupno. I da, mislila sam da ću se baviti plesom, već je postojala odluka da krenem za Belgiju s mamom i da tamo probam neku plesnu akademiju upisati, međutim, prije odlaska sam još jednom izašla na prijemni na Adu i tad su me primili na glumu. Inače, teško je reći zašto netko nešto voli, ali meni je rad sa tijelom i bavljenje plesom i pokretom nešto u čemu sam najsretnija", priča.

Ljubav prema plesu naslijedila su i njezina djeca, dok je sa suprugom priča nešto drugačija.

"Moja djeca su polaznici dramskih grupa u 4 sobe, to je naš obiteljski studio za umjetnost za djecu. Jako sam ponosna na uspjeh studija i na sve što tamo razvijamo. Mak je prve plesne korake također napravio na hip hopu i breakdancu u 4 sobe, a sad je natjecatelj i reprezentativac baš u latino i standard plesovima. Tin je već drugu godinu na dramskoj, a dečki sedmu, i Tin će također na hi hop krenuti u 4 sobe sad u veljači kad otvorimo novu podružnicu i nove grupe. Suprug i ja smo išli na tango na samom početku veze, ali čim me osvojio, tango je otišao u zaborav", kaže kroz smijeh.

Dariju gledatelji imaju priliku gledati u hit-seriji "Kumovi", u ulozi Jadranke Macan s kojom ima puno više sličnosti nego što bi se to možda dalo zaključiti.

"Kumovi su jako gledani i sretna sam zbog toga, jer kad sam se već odlučila raditi na seriji s tako puno nastavaka drago mi je da je uspješna. Ljudi me stalno prepoznaju i to je lijepo doživjeti u karijeri, a mislim da sam jako slična s Jadrankom, iako na prvi pogled ona je domaćica, ja glumica, ali kad sam doma ja sam kao Jadranka", govori nam glumica.

Još jedan od uspješnijih projekata u kojem je sudjelovala zadnjih godina je film "Butterfly Vision" koji je snimala u Ukrajini u jeku koronavirusa te prije izbijanja rata.

"Rat u Ukrajini me jako pogodio, kao i mnoge ljude, naravno i zbog toga što sam friško prije bila tamo i upoznala stvarno divne mlade filmaše, šetala po Kijevu, ali i zbog toga što je to toliko jako otrgnulo krastu sa rane naših ratnih strahota... Nadam se samo da će završiti čim prije i da će što manje ljudi, a pogotovo djece patiti", ističe glumica.

Film je uvršten i u program prestižnog festivala u Cannesu na kojem je bila i među uzvanicima, a s nama je podijelila svoja sjećanja na taj prestižni događaj.

"Da, bilo je nestvarno otići u Cannes i bila sam sretna da su ukrajinske kolege uspjele doći, sve je trajalo kratko, žurila sam se natrag na snimanje 'Kumova', bilo je sve kao neki san", prisjetila se.

A zbog njezine bogate karijere, Dariji nije bilo lako odgovoriti na pitanje o njezinoj omiljenoj ulozi.

"Teško mi je to reći, iza mene je 60-ak predstava i 30-ak filmova i serija ne znam broj... Stvarno mi je teško izdvojiti neku ulogu. Filmske uloge nekako duže ostaju i pamte se jer se filmovi vrte, ali neki kazališni procesi te obilježe jako, recimo Eva Braun, Zagorka, Lulu, Nora..." nabraja glumica.

Na kraju je pozvala sve da gledaju novu sezonu showa "Ples sa zvijezdama".

"Želim poručiti gledateljima da zovu i glasaju jer ja stvarno želim što duže plesati", kazala je Daria.

Nakon uspješne sezone prošlog proljeća, i nadolazeća proljetna shema u 2023. bit će u znaku vrhunske zabave i plesa, najavljuju iz produkcije zabavnog programa Nove TV. Naime, već su počele prve priprema za novu sezonu hit showa ''Ples sa zvijezdama''.

Najveći plesni show okupit će najjače hrvatske zvijezde i vrhunske profesionalne plesače koji će plesnim ritmom ući u domove brojnih gledatelja, u još jednoj spektakularnoj sezoni popularnog showa. Svi oni prenijet će nam dio sebe na plesnom podiju u uzbudljivim i zabavnim emisijama uživo iz novog studija Nove TV.

Plesne nastupe, kreativne i zabavne koreografije i zapravo prave plesne priče ocjenjivat će dobro poznati i već uigrani žiri - Marko Ciboci, Franka Batelić, Igor Barberić i Larisa Lipovac Navojec. Titulu pobjednika prošle sezone ponijeli su Pedro Soltz i Valentina Walme, dok su sezonu prije svojim plesom najviše očarali Slavko Sobin i Gabriela Pilić.

Plesni spektakl oko sebe okuplja brojne televizijske profesionalce, osim kandidata i žirija za jedinstveni vizualni doživljaj zaslužni su sektori kostima i šminke, rekviziteri te svi ostali članovi mnogobrojne produkcije showa. Još pamtimo najsjajnije kostime, jedinstvene kreacije, očaravajuće scenografije te glamuroznu atmosferu i glazbeni ugođaj proteklih sezona, a produkcija Nove TV pobrinut će se da nas ove godine jedinstvenim plesnim točkama i emotivnim pričama očara još više.

Pretprodukcija je u punom jeku, s nestrpljenjem se iščekuju i ostali detalji showa koji će i ovog proljeća zasigurno okupiti čitave obitelji ispred TV ekrana.