Mario Roth našoj je glumici zbog ovog nastupa prognozirao karijeru na talijanskoj televiziji!

Životna priča Made Peršić sve je samo ne obična, a sad ćemo jedan od njezinih talenata imati prilike gledati u showu Tvoje lice zvuči poznato.

Mada Peršić završila je medicinu, da bi odlučila da ipak želi biti glumica, a ove sezone jedna je od kandidatkinja showa ''Tvoje lice zvuči poznato''.

Ovako se opisala prije svoje prve transformacije.

Mada Peršić Foto: Instagram

Mada Peršić - 14 Foto: Instagram

''Ja sam kraljica kaosa, nekako aam naučila da je čar života u nesavršenstvu, i uopće se više ne bojim nesavršenstva, nego hoću biti autentična. Završila sam medicinu, i super mi je da sam doktor, ali nekako se osjećam kao glumica. Trebalo je puno hrabrosti da odem nakon medicine na glumu, ali ja sam to morala, i onda se to možda čak onda uopće ne zove hrabrost nego stvarno taj poziv. Nekako ja mislim da se vidi tko sam ja, volim život, volim. U showu se nadam iznenađenju, jer volim izennađenja'', zaključila je Mada koja se u prvom emisiji showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' transformirala u Raffaellu Carru.

Mada Peršić, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Kolegica glumica je pokazala kako se na sceni vlada i uživa, ti si to ispunila, svaka čast, od mene veliki plus'', komentirao je Enis Bešlagić.

Mada Peršić, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Mislim da je ovo bilo na nivou'', doda je Goran Navojec.

Mada Peršić, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Veselje, sreća, radost i ovaj osmijeh koji ne skidaš, to je ono što mi tražimo, to je to. Vidim te kao voditeljicu na rai uno, ja vidim Raffaellu Carru'', dodao je Mario Roth.

''Otkad si ušla na ovu scenu jedino što sam vidjela je osmijeh koji plijeni pozornost, i takvu pozitivu'', primijetila je Minea.

Što kažete na Madinu transformaciju? Pa savršeno, ista Raffaella!

Očekivao/la sam više! Pa savršeno, ista Raffaella!

Očekivao/la sam više! Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Pitali smo hrvatskog Damiana Davida što kaže na usporedbe s bivšim pobjednikom Eurosonga!

Pogledaji ovo Celebrity Pamtite li sve pobjednike showa ''Tvoje lice zvuči poznato''? O njihovim transformacijama priča se i danas!

Pogledaji ovo Celebrity Bio je zvijezda regionalnog showa, a onda i hrvatski predstavnik na Eurosongu: ''Šok oko novostečene slave je neopisiv!''

Pogledaji ovo Celebrity Kovrčava djevojka s gitarom poslije 11 godina u Nizozemskoj vratila se u Hrvatsku, nama je otkrila zašto!

Pogledaji ovo Celebrity Utjelovio je ulogu legendarnog Dražena Petrovića, a sad ga čeka još zahtjevniji projekt!

Pogledaji ovo Nekad i sad Pamtite li ga? Prije 16 godina predstavljao nas je na Eurosongu, a uskoro ga opet gledamo na malim ekranima!

Pogledaji ovo Celebrity Karijeru naše glumice zapečatila je uloga za koju se skinula do kraja, a isto bi opet ponovila: ''Pazim da bude ekskluzivno!''