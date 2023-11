Lisa Kudrow otkrila kako se Matthew Perry ponašao na setu Prijatelja dok se borio s ovisnostima: "Dolazio si na posao kada ti nije bilo dobro..."

Lisa Kudrow na Instagramu se oprostila od preminuloga Matthewa Perryja, s kojim je glumila u hit-seriji "Prijatelji".

Glumica Lisa Kudrow pridružila se ostatku ekipe iz serije "Prijatelji" i nakon više od dva tjedna šutnje oprostila se od kolege Matthewa Perryja preko Instagrama.

Lisa je objavila staru fotografiju s Perryjem uz koju mu je posvetila dirljive riječi.

"Snimili smo pilot 'Prijatelji poput nas', odmah smo izabrani. Predložio si da igramo poker i učinio si to toliko zabavnim dok smo se tek zbližavali. Hvala ti za to. Hvala ti što si me toliko nasmijao da su me od smijeha boljeli mišići i suze mi tekle niz lice svaki dan. Hvala ti za tvoje otvoreno srce u vezi sa šestero ljudi koja je zahtijevala kompromise. I puno 'razgovora'. Hvala ti što si dolazio na posao kada ti nije bilo dobro, a i tada si bio potpuno briljantan. Hvala ti za najboljih deset godina koje osoba može doživjeti. Hvala ti što si mi vjerovao. Hvala ti što sam poznavajući tebe naučila sve o milosti i ljubavi. Hvala ti za vrijeme koje sam provela s tobom, Matthew", napisala je Kudrow.

Inače, glavna glumačka postava "Prijatelja" oglasila se prije toga tek kratkim službenim priopćenjem nekoliko dana nakon što je Matthew preminuo. U njemu su Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer i Lisa Kudrow rekli da je to za njih nesaglediv gubitak te da su shrvani.

"Svi smo potpuno shrvani gubitkom Matthewa. Bili smo više od samo glumaca. Mi smo obitelj. Toliko toga moglo bi se reći, ali sada ćemo si uzeti trenutak da tugujemo i procesuiramo ovaj nesagledivi gubitak. S vremenom ćemo reći više, kako i kada budemo u stanju. Zasad su naše misli i ljubav s Mattyjevom obitelji, njegovim prijateljima i svima koji su ga voljeli diljem svijeta", poručili su tada.

Podsjetimo, Matthew Perry 28. listopada pronađen je mrtav u jacuzziju u svojem domu u Los Angelesu, a točan uzrok njegove smrti još je nepoznat. Pokopan je u Forest Lawn Memorial Parku u Los Angelesu, gdje počivaju i mnoge poznate zvijezde

Perry je od 1997. godine bio čak 15 puta na odvikavanju, a u svojim memoarima "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", koje je izdao prošle godine, otkrio je da je 2018. godine bio nadomak smrti nakon što mu je debelo crijevo puklo zbog ovisnosti i da su mu liječnici dali tek dva posto šanse za život nakon što je bio priključen na aparate.

Priznao je i da nije mogao gledati "Prijatelje" jer je baš za vrijeme snimanja završio u paklu ovisnosti.

