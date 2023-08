Poznatog bivšeg proglasila je lažljivcem i vragom pa se u badiću s hrabrim dekolteom opustila u društvu njihova sina!

Lilly Becker snimljena je na Sardiniji u seksi kupaćem kostimu, a s njom je bio i sin Amadeus kojeg je dobila s Borisom Beckerom.

Umirovljena manekenka Sharlely "Lilly" Becker uživa u obiteljskom odmoru na Sardiniji nakon što je bivšeg supruga Borisa Beckera proglasila lažljivcem i vragom.

43-godišnju Lilly paparazzi su ulovili na plaži, gdje je plijenila poglede u hrabrom kupaćem kostimu s golemim dekolteom, a s njom je bio i 13-godišnji sin Amadeus, kojeg je dobila s Borisom.

Bivša manekenka nije se obazirala na znatiželjne poglede te je opušteno na plaži popravljala i šminku.

Lilly je nedavno u medijima kritizirala bivšeg supruga zbog zanemarivanja obitelji.

"Boris može biti šarmantan i pun ljubavi kad to želi, ali i iznimno povrijediti riječima. On je vrag. Zatvor Borisa nije učinio boljom osobom. On živi u svom svijetu u kojem se sve vrti oko Borisa Beckera", izjavila je za njemački Bild.

"Nisam ja kriva što je otišao u zatvor. Sam je uništio svoj ugled. Borisu je svejedno ide li nam dobro ili loše. Imali smo iskrenu ljubav. Kad sam se počela emancipirati u braku, bilo je svađa. Također i zbog Borisovih laži o njegovim financijama", dodala je.

U novom dokumentarcu "Boris Becker: The Rise & Fall", Lilly se prisjetila i trenutka kada je saznala da se Boris zaručio kćerkom svoje bivše savjetnice i menadžerice Axel Meyer-Wölden 2008. godine.

"Nikad se nisam osjećala tako ružno, staro i neželjeno, kao kad sam saznala da se zaručio za mlađu, prekrasnu ženu", ispričala je.

Nedugo nakon što se rastao od Lilly, Boris je kleknuo pred 16 godina mlađu Alessandru Meyer-Wölden, no razišli su se prije nego što su stali pred oltar, nakon čega mu je Lilly pružila drugu šansu.

Vjenčali su se 2009. godine i dobili su sina, a razveli su se 2018.

Boris Becker ranije ove godine pušten je iz zatvora u Velikoj Britaniji i deportiran u Njemačku nakon što je odslužio sedam i pol mjeseci iza rešetaka.

Bio je osuđen na 30 mjeseci zatvora zbog skrivanja svoje imovine nakon što je proglasio bankrot.

Bivši pobjednik Wimbledona s Lilly je sveukupno proveo 23 godine, a u svibnju 2019. godine postigli su dogovor o zajedničkom skrbništvu nad Amadeusom. Lilly je nekoliko puta naglasila kako je među njima u potpunosti gotovo te kako više ne postoji ni najmanja šansa da ponovno budu zajedno.

