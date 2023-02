Karijeru su mu uništili bogatstvo i žene, a sada se supruga od koje se razvodi već godinama žestoko obrušila na njega

Nizozemska manekenka Sharlely Kerssenberg rekla je da je Boris Becker prestao plaćati alimentaciju za njihovog sina Amadeusa.

Boris Becker nedavno je pušten iz zatvora u Velikoj Britaniji i deportiran u Njemačku nakon što je odslužio sedam i pol mjeseci iza rešetaka.

Bio je osuđen na 30 mjeseci zatvora zbog skrivanja svoje imovine nakon što je proglasio bankrot.

Sharlely Kerssenberg, koja je podnijela zahtjev za razvod, kritizirala je svog supruga zbog zanemarivanja obitelji i rekla da je uništio svoju reputaciju svojom zatvorskom kaznom.

Za njemački list Bild izjavila je: ''Boris može biti šarmantan i pun ljubavi kad to želi, ali i iznimno povrijediti riječima. On je vrag. Zatvor nije Borisa učinio boljom osobom. On živi u svom svijetu u kojem se sve vrti oko Borisa Beckera.''

Dodala je: ''Nisam ja kriva što je otišao u zatvor. Sam je uništio svoj ugled. Borisu je svejedno ide li nam dobro ili loše. Imali smo iskrenu ljubav. Kad sam se počela emancipirati u braku, bilo je svađa. Također i zbog Borisovih laži o njegovim financijama.''

Kerssenberg je također rekla da Becker nije nazvao njihovog sina 10 dana nakon što je pušten iz zatvora do Božića.

Manekenka ne zna ni trenutnu adresu svog otuđenog supruga, što otežava brakorazvodnu parnicu jer nije zakazan datum suđenja.

Njezin odvjetnik rekao je da Becker ne daje nikakve pouzdane informacije o trenutnom stanju stvari.

Na pitanje voli li još uvijek bivšu tenisku zvijezdu Kerssenberg je rekla: ''Naravno da volim, svi ga volimo. Njegova djevojka Lillian ga voli. Barbara, njegova prva žena ga voli. Amadeus ga voli''.

Becker i ima sinove Nou i Eliasa s bivšom suprugom Barbarom te kćer, manekenku Annu s ruskim modelom Angelom Ermakovom.

2017. godine za Beckera su proglasili bankrot, a zbog ovog stanja morao je pokazati svu svoju imovinu koja je tada bila procijenjena na 50 milijuna funti. Razlog zbog kojeg je bankrotirao bio je dug prema privatnim bankarima Arbuthnot Latham & Co.

Otkad je postao bogat, nije znao raspolagati luksuzom, a ubrzo su njegov život preuzele žene i opijati.

