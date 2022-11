Seksi Lile izvijala se u sićušnom bikiniju, sve je snimila pa objavila: ''Što nam radiš, kakve su to vatrene poze?''

Lidija Bačić objavila je na društvenim mrežama atraktivni video.

Lidija Bačić zavodljivo je pozirala za svoje vjerne pratitelje koji je prate na Instagramu pa objavila video, a komplimenti na račun njezina izgleda brzo su se zaredali u komentarima.

Naime, snimala je video za svoju novu pjesmu "Mucho Loco", a seksi poze izvodila je u dvodijelnom crnom badiću, koji je osim njezine fantastične linije istaknuo i raskošne grudi.

"Koliko si vatrena", "Jako si seksi", "Kakve poze", "Uvijek divlja", "Jao, Lile, što nam radiš", pisali su joj neki od pratitelja.

Lidija inače svakodnevno na društvenim mrežama iznenađuje svoje pratitelje seksi fotografijama, a poznata je i po tome što ne uređuje svoje fotografije koje objavljuje, o čemu je jednom prilikom progovorila i za DNEVNIK.hr.

"Ti pusti filteri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih nekako ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je Lile.

