Zbog seksi poze u crvenoj haljini Lidiji Bačić tepaju da je najzgodnija žena na Balkanu: ''Uvjerljivo, izgledaš top!''

Lidija Bačić objavila je na profilu na Instagramu fotografiju na kojoj pozira u elegantnoj crvenoj haljini pa oduševila tisuće svojih obožavatelja.

Pjevačica Lidija Bačić zavodljivo je pozirala za svoje vjerne pratitelje koji ju prate na profilu na Instagramu, a komplimenti na račun njezina izgleda brzo su se zaredali u komentarima.

37-godišnja Lidija oduševila je sve u haljini s dubokim dekolteom i prorezom, a pozirajući je u prvi plan izbacila i vitke noge.

"Izgledaš predivno u toj haljini", "Divna i šarmantna dama", "Jako si lijepa", "Bravo, ljepotica si slatka", "Kraljica", "Predivna i prezgodna", "Duša lijepa", "Lili, izgledaš top", "Najzgodnija djevojka na Balkanu, uvjerljivo", "Žena sa stilom", komentirali su njezini pratitelji.

Dobro je poznato da se Lidija voli sređivati i često bira seksi izdanja, ali ovih je dana pokazala da joj rijetki mogu odoljeti u nešto ležernijim kombinacijama. Tako je odjevena u traperice i majicu koju je podignula pokazala svoju raskošnu pozadinu, ali i zavodljivu figuru, koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Inače, Lidija je poznata i po tome da ne uređuje svoje fotografije koje objavljuje na društvenim mrežama, o čemu je jednom prilikom progovorila i za DNEVNIK.hr.

"Ti pusti filteri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih nekako ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ja osobno ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je Lile.

