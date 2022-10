Lidija Bačić na Instagram profilu objavila je fotografiju na kojoj pozira u trapericama i bijeloj majici koju je zavezala kao crop top.

Pjevačica Lidija Bačić svakodnevno na društvenim mrežama iznenađuje svoje pratitelje seksi fotografijama.

Ovog puta, pozirala je u potpuno ležernoj kombinaciji, a svejedno je pratitelje potaknula na maštanje. Odjevena u traper hlače i majicu koju je podignula, pokazala je svoju raskošnu stražnjicu, ali i zavodljivu figuru koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

"Plave hlače", stajalo je u opisu.

"Izgledaš baš ono top", "Kakva figura", "Zgodna si", "Vatrena", "Predivna", "Savršena", nizalo se u komentarima.

Inače, Lidija je poznata i po tome da ne uređuje svoje fotografije koje objavljuje na društvenim mrežama, o čemu je jednom prilikom progovorila i za DNEVNIK.hr.

"Ti pusti filteri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih nekako ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ja osobno ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je Lile.

