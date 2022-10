Lidija Bačić na profilu na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira u kuhinji u crvenom donjem rublju.

Pjevačica Lidija Bačić poznata je i po provokativnim fotografijama kojima gotovo svakodnevno uveseljava svoje obožavatelje na društvenim mrežama.

Tako je sada pozirala u seksi crvenom donjem rublju, i to na kuhinjskom stolu sa zdjelom u rukama.

Iako nije otkrila što je pripremala, na nozi joj se prosulo malo brašna, pa je većina pratitelja pretpostavila da se radi o kolačima, a mnogi su ih poželjeli i probati.

"Najljepša kuharica", "Jesi li za da zajedno pravimo kolače za Božić?", Tako si seksi", "Prekrasna" "Bomba", "Ljepotica prava", "Divna si", neki su od brojnih komentara koje je dobila ispod fotke.

Inače, Lidija je poznata i po tome da ne uređuje svoje fotografije koje objavljuje na društvenim mrežama, o čemu je jednom prilikom progovorila i za DNEVNIK.hr.

"Ti pusti filteri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih nekako ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ja osobno ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je Lile.

Evo zbog kojih su fotografija belgijski mediji uvjereni da suprug Blanke Vlašić ima izvanbračnu aferu! +16

Lana Jurčević napokon pokazala dečka, kojeg inače skriva od javnosti, u vezi su već godinama, no on ne voli medijsku pažnju +27