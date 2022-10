Lidija Bačić plijenila je poglede na jednom događanju u Zagrebu, na kojem se pojavila u minijaturnom topiću s dubokim izrezom na dekolteu.

Pjevačica Lidija Bačić pojavila se na jednom događanju u Zagrebu koji je okupio i druga poznata lica, no ona je svojim dolaskom ukrala svu pažnju.

Za ovu prigodu odabrala je minijaturni topić u boji kože, u kojem je servirala svoj raskošni dekolte, a pokazala je i utegnuti trbuh, pa vjerujemo da zbog ovog izdanja nikome nije bilo lako gledati je u oči.

Još je jednom potvrdila i ono što na svojem profilu na Instagramu ističe stalno, a to je da ne koristi filtere i fotošop jer u stvarnosti izgleda isto kao na fotografijama koje sama objavljuje. O tome je jednom progovorila i za DNEVNIK.HR.

"Ti pusti filteri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih nekako ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ja osobno ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je Lile.

