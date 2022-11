Lidija Bačić se pohvalila svjetskim uspjehom, objavila i video u kojem joj je pripala posebna čast: "Ni ljepše ni zgodnije za to!"

Lidija Bačić pripala je čast da otpjeva himnu Hrvatske i SAD-a na finalnoj Nascar utrci na Grobniku.

Lidija Bačić otpjevala je himnu Republike Hrvatske i SAD-a na finalnoj utrci NASCAR Euro Whelen Series koja je održana na Automotodromu Grobnik, čime se pohvalila i na društvenim mrežama.

"Bilo mi je zadovoljstvo otpjevati himne Hrvatske i Amerike na svjetskom eventu svečanog otvorenja finalne utrke NASCAR Euro Whelen Series. Prijenos je išao na preko 70 svjetskih televizija!", pohvalila se Lidija na svom profilu na Instagramu.

"Svaka čast Lidija. Ni ljepše ni zgodnije da je otpjevala himnu SAD-a", "Najljepša si", "Damski i seksi", "Ti si zvijer", "Bravo", "Wooow!", pohvalili su je obožavatelji u komentarima.

Lidija inače svakodnevno na društvenim mrežama iznenađuje svoje pratitelje seksi fotografijama, a poznata je i po tome što ne uređuje svoje fotografije koje objavljuje, o čemu je jednom prilikom progovorila i za DNEVNIK.hr.

"Ti pusti filteri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih nekako ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ja osobno ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je Lile.

