Pogledajte vruće prizore kojima je Lidija Bačić uspjela ostaviti obožavatelje bez teksta: "Teško je reći bilo šta..."

Lidija Bačić raspametila je obožavatelje fotografijama s plaže na kojima nosi minijaturni bikini.

Pjevačica Lidija Bačić još uživa u ljetnim radostima, a sada je svoje vjerne obožavatelje počastila vrućim prizorima s plaže, koji su neke čak ostavili i bez teksta.

"Vruća kao srce ljeta", napisala je uz jednu od nekoliko fotografija koje je objavila na Instagramu, na kojima pozira u minijaturnom crvenom bikiniju.

"Teško je reći bilo šta, čovjek jednostavno ostane zatečen ovom nevjerojatnom ljepotom, fatalna žena", "Savršena", "Lile je neponovljiva", "Predivna si", "Bomba", "Sve ljepša i ljepša", samo su neki od brojnih komplimenata koje je dobila.

Ostale fotografije koje je objavila pogledajte u našoj galeriji.

Osim bujnim atributiima, Lile se voli pohvaliti i činjenicom da uživo izgleda isto kao i na fotografijama koje dijeli na društvenim mrežama jer ih, za razliku od brojnih drugih zvijezda, nikada ne uređuje.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica jednom prilikom.

