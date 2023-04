Let 3 krenuo put Liverpoola, pogledajte kakav su im ispraćaj pripremili: "Mi smo spremni!"

Let 3 Damir Skomrlj/Cropix

Let 3 je otputovao u Liverpool gdje se ove godine održava Eurosong od 9. do 13. svibnja, a prije polaska svečano su ih ispratili njihovi obožavatelji.

Let 3 otputio se prema Liverpoolu gdje će nas ove godine predstavljati na Eurosongu s pjesmom "Mama ŠČ", a za tu je prigodu bio organiziran i svečani ispraćaj u Kastvu.

Kultni riječki sastav na put su došli ispratiti brojni obožavatelji, a dečki su poručili da su i više nego spremni.

"Mi smo spremni, već od Dore se spremamo za teleportaciju. Prije Liverpoola ćemo posjetiti gradove diljem Europe prije nego dođemo", izjavio je Damir Martinović Mrle za medije.

Nedavnim nastupom pred dvije tisuće ljudi u krcatoj londonskoj dvorani Here at Outernet, Let3 je uspješno zaključio niz promotivnih nastupa uoči puta u Liverpool na završni dio natjecanja za najbolju pjesmu Europe. Scene koje smo gledali u Varšavi, Tel Avivu i Madridu ponovile su se i u Londonu, a prvi vrhunac dogodio se već prije samog nastupa kada je Let 3 prolazio pored fanova koji su čekali ulazak u dvoranu.

Čim su ih ugledali engleski obožavatelji Leta i Eurovizije uglas su zapjevali ‘Mamu ŠČ’ u čemu im se odmah pridružio bend. Uslijedila su brojna fotografiranja i kratki susreti s fanovima od kojih su mnogi nosili ŠČ obilježja, a jedan od njih u potpunosti se pretvorio u Prlju odnosno njegovog dvojnika.

Let 3 je najavio i veliki open air koncert 2.9. na zagrebačkoj Šalati, a neposredno nakon povratka s Eurovizije nastupit će 19.5. u beogradskom Domu omladine.

