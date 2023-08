Naša lijepa glumica s kalifornijskom adresom javila se nakon dugo vremena, a opisom je dala naslutiti nešto što već dugo sanja!

Glumica Leona Paraminski javila se nakon duge pauze na društvenim mrežama pa otkrila da slavi rođendan, objavila je fotografiju s plaže.

Naša glumica Leona Paraminski koja je hrvatsku adresu prije nekoliko godina odlučila zamijeniti američkom dugo se nije obraćala svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Sada je to učinila povodom posebnog dana i otkrila da slavi rođendan.

Leona je nasmiješena objavila selfie pokraj mora, a lokacija je otkrila da se nalazi u Santa Barbari.

''Jutarnja rođendanska šetnja! Smišljam želje'' napisala je u opisu fotografije.

Pratitelji su joj u komentarima čestitali rođendan, a ona je upravo ovim opisom otkrila da bi se uskoro možda mogla vratiti i u Hrvatsku i da joj je to jedna od želja.

Naime, Leona je prošle godine u ljetu bila u Hrvatskoj, a prilikom posljednjeg posjeta otkrila kako sve glasnije razmišljaju i o povratku u Hrvatsku.

''Vratit ćemo se za neko vrijeme. Dvije tri godine, ne znam ali puno prije nego što smo mislili. Znaš kaj, što si stariji vuče te, vuku te tvoji korijeni'', rekla je Leona za In magazin.

U Kaliforniji je Leona dobila kćerkicu sa suprugom Tinom Komljenovićem, a par se prije 11 godina vjenčao na karipskom otoku Santa Lucia. 2014. godine odlučili su preseliti u Santa Barbaru gdje je suprug dobio posao, a tamo su ostali živjeti sve do danas.

Svoju kćerku Liv dobili su uz pomoć potpomognute oplodnje, a nju je Leona radila upravo u Hrvatskoj.

"Trnovitiji put je bio, da, i zapravo od početka nije bilo lagano. Mislim da zapravo nijedan proces potpomognute oplodnje nije lagan i da je to emocionalno teži put, fizički, ali i psihički. Mislim da se na to treba pripremiti koliko možeš i onda ući u to i go with the flow. Lijepo se posložilo napokon", rekla je glumica za In magazin malo nakon što je pretprošle godine objavila trudnoću.

