Ni u 61. godini mu obožavateljice ne mogu odoljeti, a zbog ovih vrućih prizora nadmašio je sam sebe: "Što nam to radiš?"

Lenny Kravitz pohvalio se isklesanim trbušnim mišićima pomoću kojih i sa 60 godina baca obožavateljice u trans.

Jedan od najistaknutijih rock glazbenika današnjice, Lenny Kravitz, objavio je senzualni spot za pjesmu "Honey" koja se nalazi na njegovu novom albumu "BLue Electric Light".

U spotu se 60-godišnji Lenny pohvalio svojim vrlo vidljivim trbušnjacima, a u komentarima su se našla brojne obožavateljice koje nisu suspregnule pohvale na njegov izgled.

"Zatrudnjela sam", našalila se jedna obožavateljica, a mnoge su se složile s njom. "I ja također" i "Sve smo zatrudnjele", pisale su.

"Lenny izgleda fantastično sa 60 godina", "Ovo je vatreno", "S godinama si sve privlačniji", "Ti si najsavršeniji muškarac na planetu" , "Zapalio si me", "Mislim da danas ne mogu raditi", "Što nam to radiš?", "Razbudio si me" i "Kako da ja sad gledam svog supruga?", nizali su se komentari.

Inače, Kravitz je u srpnju nastupio u pulskoj Areni. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 inMagazin Leonarda Boban otkrila kako je sačuvala brak s legendarnim vatrenim: ''Više nismo samo muž i žena, fakat smo frendovi''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jesu li ovo najneobičnije fotke Elle Dvornik? Zbog ovih prizora u kuhinji pratitelje je ostavila u čudu: "A tek nož kraj glave..."

Pogledaji ovo Celebrity Isplivalo je još divnih fotografija s Lasagninog vjenčanja s Elizabetom, baš su stvoreni jedno za drugo!

Pogledaji ovo Celebrity Ovo je tajna besprijekornog izgleda atraktivne miljenice regije, od jednog ne odustaje: "To je dosta težak poduhvat..."

Pogledaji ovo Celebrity I Chris Brown na meti ozbiljnih optužbi, detalji o slučaju su strašni: Drogirao i silovao ženu na Diddyjevoj jahti?

Pogledaji ovo Celebrity Ni 14 godina nakon što je priznao da je gej neki ne vjeruju u tu činjenicu, žene diljem svijeta tad je ostavio u nevjerici!

Pogledaji ovo Celebrity Naša glumica opet se udala nakon što je u veljači potvrdila da se razvela, sad ljubi nigerijskog nogometaša!