I Chris Brown na meti ozbiljnih optužbi, detalji o slučaju su strašni: Drogirao i silovao ženu na Diddyjevoj jahti?

Na Discoveryju se počela emitirati dokumentarna serija o povijesti nasilja Chrisa Browna i već prva epizoda je počela bombastično.

I dok tužbe protiv Seana P. Diddyja Combsa rastu kao gljive poslije kiše, nešto slabije se čuju optužbe protiv njegovih nekadašnjih suradnika. Međutim, jedna je ugledala svjetlo dana, a kompletna priča je emitirana u posebnom dokumentarcu.

Nepoznata žena optužila je Chrisa Browna da ju je drogirao i silovao prije četiri godine na Combsovoj jahti u blizini njegove vile u Miamiju.

Prema njezinoj priči, N.N. se preselila iz Los Angelesa u Miami kako bi započela s plesnom karijerom. Dok je bila u gradu, dobila je poziv za zabavu na Combsovoj jahti, gdje je uočila Browna.

"Razgovarali smo, a on mi je dao piće. Nisam čak ni sigurna... tada mi pamćenje počinje biti pomalo čudno. Ne sjećam se jesam li ga vidjela kako toči, ali upravo sam ga popila, a on mi je samo dodao još jedno piće. Dok sam stajala tamo, počela sam se osjećati umorno i tijelo mi je bilo pomalo teško", ispričala je žrtva. Dodala je kako ju je pjevač odveo u sobu: "Sjećam se da sam ležala i pitala se: "Zašto ne mogu ustati? Sljedeće što znam je bio na meni i nisam se mogla pomaknuti i rekla sam "Ne", a onda sam ga osjetila... sljedeće što sam znala je on u meni. Bilo mi je tako gadljivo."

Tek poslije terapije shvatila je u potpunosti što se dogodilo.

Priča je dio dokumentarca "Chris Brown: A History Of Violence", koja je počela s emitiranjem na Discoveryju prije dva dana.

Brownovi zastupnici su odbacili optužbe, no uzimajući njegovu povijest nasilja, teško mu se može vjerovati. Više o tome pročitajte OVDJE.

Na vidjelo je izašla nova tužba protiv Combsa, o čemu više čitajte OVDJE.

