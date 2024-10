Ni 14 godina nakon što je priznao da je gej neki ne vjeruju u tu činjenicu, žene diljem svijeta tad je ostavio u nevjerici!

Ricky Martin objavio je na svojem Instagramu sliku s kreveta, podsjetivši na dane s početka svoje karijere.

Ricky Martin je i nakon 40 godina glazbene karijere među najvećim latinoameričkim zvijezdama. Rođeni Portorikanac odlučio je malo zaintrigirati pažnju obožavatelj(ic)a i pozirati za Instagram s razgolićenim torzom.

Na objavljenoj fotografiji, razmetao se svojim definiranim prsima i tetovažama na ramenima dok je bio odjeven samo u par sivih trenirki, čime je podsjetio na dane kada je žario i palio pjesmama poput

"Livin la vida loca", "Nobody Wants to be Lonely" i "Maria" i da još uvijek ima status seks simbola.

Prije 14 godina, Martin je objavio da je gay, a prošle godine rastao se od Jwana Yosefa. Više o tome pročitajte OVDJE.

Martin je otac četvero djece, a o njima saznajte OVDJE.

