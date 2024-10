Leonarda Boban otkrila kako je sačuvala brak s legendarnim vatrenim: ''Više nismo samo muž i žena, fakat smo frendovi''

Supruga Zvonimira Bobana, Leonarda, plijeni pozornost gdje god se pojavi. Samo za IN Magazin otvoreno je progovorila kako je usprkos brojnim nedaćama sačuvala brak s legendarnim Vatrenim, s kojim ima petero djece. Tajnu svoje bračne idile povjerila je našem Davoru Gariću.

Leonarda Boban s godinama je sve ljepša i ljepša. Koji je njezin recept za tu mladolikost?

''Evo, smijati se ovako s tobom kako se svaki put smijemo! A niš, veselim se svakom danu! Znam da zvuči banalno, ali fakat se veselim svemu...kad netko kaže ''kiša pada pa sam tmuran''...ja sam sretna i kad kiša pada i u tome opet nađem nekaj romantično i nekaj lijepo.'', govori Leonarda.

Leonarda i legendarni Vatreni Zvonimir Boban 30 su godina bili u idiličnom braku, a onda su se 2021. razišli. Nikad se nisu službeno razveli, a nakon dvije i pol godine odvojenosti, ponovno su pronašli ljubav.

Kako sada izglade svoje svađe?



''Pa nemamo svađe. Moram ti reći da od prošli put kad si me pitao, meni je još ljepše nego prošli put!'', govori.

U čemu leži tajna?

''Ja ne znam, valjda zato što smo zreliji, stariji, svjesniji, i kako kažu, razvija se to prijateljstvo kroz brak. To je sasvim fantastično, to je normalno. Više nismo samo muž i žena, fakat smo frendovi sada i to je ustvari ta ležernost i ljepota'', obasnila je.

Što mu najviše zamjera, a da smije reći za kameru?

''Više nikaj! Al' to je zato kaj sam ja zrelija. Zato više na nikaj ne zamjeram. On je ostao isti. Ustvari nije, popravio se, malo je nježniji i prisutniji. Ali više ništa ja ne zamjeram, sve mi je normalno, sve mi paše'', govori Leonarda.



Leonarda i Zvonimir imaju petero djece, a majčinstvo je ovoj ljubiteljici mode u prvom planu. Naše su je kamere ulovile u ležernom izlasku u društvu kćeri Marte s kjom je i prijateljica.



''Jesmo, jesmo, i frendice smo, ali naravno s tim limitom da sam i majka, ali ja sam jedna ležerna majka. Uvijek nastojim biti bliska, biti otvorena sa svojom djecom, i sa sinovima i sa kćerima, tako da jako lijepo funkcioniramo i provodimo dane i u kuhanju i odlaženju u restorane i u kino, obožavamo kina, jako puno i putujemo i stvarno nastojim biti dio njihovih života!'', govori.

S kim je lakše, sa sinovima ili s kćerima?

''Pa podjednako, zato što su sinovi ipak malo manji nego kćeri. Manji su pa su još uvijek dječački privrženi mami, a djevojčice su već starije malo i malo su se ugledale na mene pa drugačiji imaju pristup životu na kraju'', govori Leonarda.

S čim bi bili najponosniji da nauče od mame?

''Da budu iskreni sami sa sobom, iskrene, da imaju samopuzdanje, i da budu dobro i da se isto tako vesele svakom danu koji dolazi'', zaključila je Leonarda.

