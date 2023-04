Larisa stala u obranu kolege Cibocija i uputila mu lijepe riječi: "Nije on tako strog kako se čini"

Larisa Lipovac Navojec posvetila je lijepu objavu kolegi iz žirija showa "Ples sa zvijezdama" Marku Cibociju.

Plesačicu Larisu Lipovac Navojec svake nedjelje gledamo kao članicu žirija u showu "Ples sa zvijezdama", a sada je na svojem profilu na Instagramu posvetila lijepu objavu kolegi Marku Cibociju.

"Nije on tako strog kako se čini. Meni je baš jako prirastao srcu i bez njega to ne bi bilo to... A i bez mnogih drugih", napisala je Larisa uz fotografiju na kojoj pozira zagrljena s Markom.

"Svaka je osoba u emisiji Ples sa zvijezdama potrebna, od naših zvijezda, mentora, voditelja, tehnike, kostimografa, scenografa, make-up i hair sektora, produkcije... Bravo svima", dodala je, a uslijedili su komentari na račun Marka, ali i Larisina stajliga.

"Ma meni je Marko super, baš zato što je strog, uz konkretna objašnjenja!", "Haljina i make-up su vrh vrhova", "Izgledaš prekrasno", pisali su joj pratitelje.

Uz Larisu i Marka, žiri showa "Ples sa zvijezdama" čine još Franka Batelić i Igor Barberić.

U natjecanju je ostalo još osam parova, a tko će sljedećeg puta izvući deblji kraj i završiti svoj put, doznat ćemo iduće nedjelje u 20:15 na Novoj TV.

