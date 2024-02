Ekskluzivno za Dnevnik Nove TV biograf kralja Charlesa otkrio je što će se dogoditi ako mu se stanje pogorša: ''Tu uskače famozna petorka''

Kraljevski biograf Robert Hardman bio je ekskluzivan gost za Dnevnik Nove TV te Barbari Štrbac otkrio što će se dogoditi u slučaju da kralj Charles III. više ne može izvršavati svoje obveze i tko će o tome odlučivati.

U Velikoj Britaniji i dalje je glavna vijest zdravstveno stanje Kralja Charlesa III.

Najnovije informacije o kraljevskoj obitelji, ali i mogući razvoj događaja u monarhiji s našom je Barbarom Štrbac podijelio kraljevski biograf Robert Hardman.

''Njegovo veličanstvo Kralj je trenutačno u Northfolku u svojoj seoskoj kući i u dobrome je raspoloženju. Na vanbolničkom je liječenju karcinoma, ali ne znamo o kakvome je karcinomu riječ. To nisu rekli, ali dobre je volje. Trenutačno se ne sastaje ni s kime jer su doktori zbrinuti da postoji rizik od infekcije, ali i dalje obavlja priličan dio posla - papirologija, pisma, sva državna korespondencija, sve to obavlja'', govori Robert.

Princ William je sad preuzeo dio njegovih obaveza. Koliki to pritisak trenutačno stavlja na njega i na njegovu obitelji?

''To svakako stavlja veliki pritisak na princa Williama. Uz sve svoje redovite obaveze sad ima i dodatne obaveze koje mora obaviti u očevo ime. Ne zaboravimo i da se njegova supruga, princeza od Wallesa, Katherine, još uvijek i sama oporavlja od operacije. Imaju troje male djece. Uz to oni žive u prilično malenoj kući. To nije velika palača s mnogo osoblja tako da mu se zaista mnogo toga nakupilo.''

"Palača" je bila neobično otvorena i kada govorimo o njezinu stanju.

''Kraljevska obitelj shvaća da je do određene mjere "javno dobro" pa se neki detalji moraju znati. Pogotovo ako idete u bolnicu jer to znači da otkazujete službene obaveze.''

Princ Harry odmah je došao iz SAD-a. Jesu li se ljudi ponadali da bi to mogla biti prilika za veliku pomirbu?

''Ne, ne mislim da su ljudi očekivali da će to biti velika pomirba samo zato što kralj ima rak. Mnogo je velikih problema na kojima treba raditi. Bio je jako dirnut što je Harry odmah došao. Mislim da je Harry htio pokazati - ti si prije svega moj tata. Mislim da nije nužno bilo reći više. Ima toliko toga za reći. To je za neki drugi dan, za neko tiše vrijeme, bez kamera i kada fokus nije na kraljevskoj obitelji i posebno, kada kralj bude dobro.''

Harry se nije sastao bratom Williamom.

''Nije. To je odnos koji na kojemu će vjerojatno trebati mnogo raditi u jednom duljem vremenskom razdoblju.''

U slučaju da stanje kralja Charlesa postane toliko ozbiljno da ne bude u stanju izvršavati svoje obaveze, misli li da bi u obzir došlo da se odrekne prijestolja?

''To ne bi bilo u "britanskom duhu". Imamo takozvani dvostupanjski sustav ako se to dogodi. Ako je monarh bolestan ili je u inozemstvu kada se nešto treba učiniti imamo institut takozvanih "državnih savjetnika" gdje dvoje članova kraljevske obitelji mogu obavljati osnovne zadaće monarha, zadaće kralja.''

Tko su oni?

''Postoji lista. Listu donosi parlament. Ta je lista nekada uključivala bračnog druga monarha, dakle u ovom slučaju Kraljicu Camillu, i nekada je uključivala prvih četvoro u nasljednom redu starijih od 21 godine. To bi danas bili William, zatim Harry, zatim Andrew pa njegova najstarija kći Beatrice. E sad, svi su se složili da nije najbolja ideja što će se za "dobro upravljanje" zemljom možda morati osloniti na pleća Andrewa i Harryja jer nisu više aktivni članovi kraljevske obitelji. Zato, čim je kralj postao kralj, pravila su proširena i uključila su princezu Anu i kraljeva najmlađeg brata princa Eduarda koji je sad vojvoda od Edinburga. Tako sada postoji baza od sedam imena. A trebaju vam dva. Kralj odlučuje koja dva.''

Tko odlučuje je li kralj sposoban obavljati svoje dužnosti?

''Ako dođe do toga da je monarh zaista nesposoban tada imamo "petorku". Ona, ponovno, uključuje bračnog druga monarha, premijera, predsjedavajućeg donjeg doma parlamenta i dva najstarija suca u zemlji. Oni moraju odlučiti je li kralj nesposoban i ako odluče da jest onda imenuju svojevrsnog namjesnika. Namjesnik je obično prijestolonasljednik Dakle, u tome slučaju, William bi, prema svemu osim imenom postao monarh, tako da nam nije potreban proces abdikacije. Mi jednostavno imamo drugačiji sustav.''

