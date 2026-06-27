Kolinda Grabar-Kitarović u Dnevniku Nove TV otkrila što je napravila zbog Vatrenih!

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović stigla je u Philadelphiju kako bi bodrila hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, a u razgovoru za Dnevnik Nove TV otkrila je da je zbog Vatrenih doslovno pobjegla sa sjednice Međunarodnog olimpijskog odbora te poručila da od Hrvatske očekuje – finale.

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović gostovala je u Dnevniku Nove TV uoči utakmice Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu. Iz Philadelphije je otkrila da je zbog hrvatske reprezentacije napustila sjednicu Međunarodnog olimpijskog odbora, osvrnula se na to kako svijet vidi Hrvatsku te poručila da od Vatrenih očekuje – finale.

Na pitanje je li doista "pobjegla" sa sjednice Međunarodnog olimpijskog odbora kako bi stigla na utakmicu, odgovorila je:

"Sve za Vatrene, naravno. Jesam, doslovno sam pobjegla. Bila sam prvi dan dok nije prihvaćena moja reforma izbora domaćina olimpijskih igara, a onda sam svima rekla čao, doviđenja. Ne znam tko je uopće zakazao sjednicu Međunarodnog olimpijskog odbora u vrijeme Svjetskog prvenstva u nogometu, ali evo da. Odletjela u Washington, došla jučer vlakom ovdje i odmah na tribinu."

Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Dnevnik Nove TV

Govorila je i o tome kako članovi Međunarodnog olimpijskog odbora gledaju na Hrvatsku i našu reprezentaciju.

"Razgovarala sam s mnogima, mnogim članovima Međunarodnog olimpijskog odbora. Kako sam ja nosila svoju košulju s kvadratićima, svi su rekli: 'A, Hrvatska.' I onda smo onako malo krenuli u analizu utakmica do sada. Svi misle da dobro igramo. Mišljenja su uglavnom puno bolja nego što ih čitam po hrvatskim medijima. I svi misle da je ona prva utakmica s Engleskom bila jedna od najboljih, ako ne i najbolja do sada uopće na prvenstvu. Dobro, u međuvremenu je odigrano još nešto utakmica, ali vidim da je raspoloženje prema Hrvatskoj jako pozitivno."

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Istaknula je i kako očekuje odličnu atmosferu na stadionu zahvaljujući velikom broju hrvatskih navijača u tom dijelu SAD-a.

"Danas su neke najave da ćemo imati čak više domaćinsku atmosferu nego što smo imali u Torontu, ovdje u Pennsylvaniji i naravno u drugim državama, New York, New Jersey i ostale, je jako puno Hrvata."

Otkrila je i u kakvom će izdanju pratiti utakmicu.

"Ja nažalost ne mogu nositi svoj dres, jer sam gore na VIP tribini, ali bit ću u crveno-bijelom i bez obzira na bilo koji kod ponašanja srčano navijati."

Na pitanje kakva su joj očekivanja od susreta Hrvatske i Gane odgovorila je:

"Pa gledajte, idem bez ikakvih očekivanja, ali naravno svi se nadamo, vjerujemo u pobjedu."

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Na kraju razgovora otkrila je da je već rezervirala povratnu kartu, a njezin odgovor nasmijao je voditelja.

"Ja sam si uzela povratnu kartu za 21.7., pa..."

Na komentar da to znači kako očekuje hrvatsko finale, jasno je poručila:

"Ja očekujem finale, da. Niš manje od toga. Ali nije jednostavno. Moram reći da u Dohi je iskustvo bilo puno pozitivnije, jer ste mogli na više utakmica dnevno. Ovo je prilično skupo, skup sport za navijače, ali eto, srce kuca za Vatrene."

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