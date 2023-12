Vjerovali ili ne, ovako je uređen hodnik kuće jedne je od najpoznatijih svjetskih zvijezda

Kim Kardashian nedavno je na Instagramu pokazala kako je uredila svoje dvorište povodom božićnih blagdana, a sad je snimila i dekoracije u kući, jedan bor nije joj bio dovoljan.

Najpoznatija članica klana Kardashian-Jenner, Kim, na svojoj Instagram priči pohvalila se snimkom na kojoj je pokazala kako je uredila svoj dom za Božić.

Hodajući kroz dugačak hodnik, Kim je snimila nekoliko borova bez ikakvih ukrasa koji su po sebi imali imitaciju snijega, a onda je skrenula u prostoriju u kojoj se nalazi bijeli kauč, bijeli klavir na kojem je netko svirao i veliki bor na kojem su bile žute lampice.

Kroz cijeli videozapis čuo se zvuk klavira, a jednostavnost koju Kim voli već je svima poznata pa od nje za božićne blagdane ništa raskošnije više nitko ni ne očekuje.

Nedavno se pohvalila i kako je uredila svoje dvorište, a stabla koja su sve jednake veličine bila su ukrašena tisućama bijelih lampica od krošnje pa sve do dna debla.

Inače, njezina kuća u kojoj živi sa svoje četvoro djece već je i prije bila tema medija jer je uređena strogo minimalistički. Kuća je navodno dizajnirana uz pomoć minimalističkog arhitekta Claudija Silvestrina koji je radio na potkrovlju svog bivšeg supruga Kanyea Westa na Manhattanu.

U prošlogodišnjem intervjuu za Vogue Magazine, izjavila je da je u njenoj kući sve bež boje.

''Otkrila sam da je u svijetu toliko kaosa da kad dođem kući želim biti u tišini'', a našalila se i da je u šoku jer njezino četvero djece još nisu ''uništili'' kuću svojom igrom i bojama.

Podsjetimo, 43-godišnja Kim jedna je od najslavnijih reality zvijezda na svijetu. Ona i njena obitelj proslavili su se showom ''Keeping Up With The Kardashians'' koji se emitirao više od deset godina.

Njihov život svakodnevno su pratile kamere, a oni su od svega napravili itekako veliki biznis zbog čega su danas jedni od najbogatijih ljudi na svijetu.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Mislili smo da ne može bizarnije, a onda se ulicom prošetala gotovo gola s već pomalo jezivim detaljem koji je nosila u rukama

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity O ovim potpuno golim scenama Aniston i dalje se priča, evo što su joj ponudili prije snimanja: ''Rekla sam im - iskusni smo, možemo ovo sami!''