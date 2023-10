Samantha iz ''Seksa i grada'' oduševila je svojom pojavom u donjem rublju, očito je da pršti samopouzdanjem i u 68. godini: ''Žena je savršena!'

Kim Cattrall zablistala je u reklami za donje rublje brend SKIMS, koji je pokrenula Kim Kardashian, pa oduševila svoje obožavatelje.

Američka glumica Kim Cattrall, poznata i kao Samantha iz "Seksa i grada", briljirala je na snimanju nove reklamne kampanje za SKIMS Kim Kardashian.

67-godišnja Kim pristala je na suradnju sa svojom imenjakinjom i snimanje editorijala u rublju za oblikovanje tijela, a na fotografijama pozira u pripijenim bodijima i čarapama. Pritom je nosila jako malo šminke na licu, što se posebno svidjelo njezinim obožavateljima.

"Ikona, prekrasna Kim", "Uvijek će biti najzgodnija", "Izgleda nevjerojatno dobro u ovome", "Ima stila", "Kraljica Kim", "Ovo je definitivno seksi", "Žena je savršena", "Najbolja kampanja", "Izgleda sjajno", "Gospođa Samantha Jones s najboljim nogama", "Kim je super model i super žena", samo su neki od komentara koje je dobila.

Kim je inače u sretnoj vezi sa svojim partnerom Russellom Thomasom i u jednom razgovoru za The Times priznala je kako je jako zahvalna na tome i da imaju lijep zajednički život. Par se upoznao 2016. godine nakon što je Kim snimila prilog o nesanici za emisiju "Woman's Hour" na BBC Radiju 4, na kojem Russell radi kao inženjer zvuka.

Nakon snimanja ostali su u kontaktu neko vrijeme, a nakon toga joj je on odletio u Kanadu u posjet, a sve je ostalo povijest. Govoreći za Times, priznala je da su njezine prijašnje veze uvijek bile instinktivne, ali da je s Russom sve išlo polako.

"Naši su životi bili tako odvojeni i tako različiti. Sada imamo lijep život i jako sam zahvalna na tome", otkrila je.

Kim je ispričala i kako ih je pandemija COVID-a zaključala zajedno i bacila u pravi test veze, ali i da su otada nerazdvojni te žive na relaciji između New Yorka, Kanade i Londona.

Tijekom intervjua glumica se također dotakla starenja i svojih promjenjivih stavova prema korekcijama, nakon što je ranije rekla da je protiv operacija kada je bila u četrdesetima.

"Sada sam u šezdesetima i borim se protiv starenja na sve moguće načine. Sada postoji toliko mnogo drugih alternativa, tretmana koji potiču vaše vlastito tijelo da se bori protiv starenja. Ali da, ako imate novca i, što je još važnije, pravog kirurga jer ne može se dovoljno naglasiti da želite sličiti sebi! Nije to samo stvar taštine. Igram određenu vrstu žene koja izgleda na određeni način. I profesionalno se brinem o sebi", zaključila je.

Prije Russella Kim je bila u braku s Larryjem Davisom, a njihov brak poništen je 1979. godine. Nakon toga udala se za Andrea J. Lysona, a njihov je brak potrajao do 1989. godine. Treći i posljednji bio je s Markom Levinsonom, i to od 1998. do 2004. godine.

