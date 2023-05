Rizični dekolte do pupka i nikad veći prorez: Ne pamtimo ovako seksi izdanje Kate Hudson!

Kate Hudson pojavila se na zabavi Met Gale u New Yorku na kojoj je zablistala u seksepilnom izdanju.

Holivudska glumica Kate Hudson ove je godine preskočila crveni tepih prestižne Met Gale, ali sve je to nadoknadila pojavivši se na zabavi nakon službenog dijela, gdje je plijenila pažnju seksepilnom kombinacijom koju je obukla.

44-godišnja Kate na zabavu je stigla sa svojim zaručnikom Dannyjem Fujikawom, a u središtu pozornosti našla se zahvaljujući haljini s dubokim dekolteom kakav ne pokazuje tako često, a imala je i duboki prorez do bedra.

Njezin zaručnik se od nje nije odvajao, a s njim je sreću pronašla nakon propalih veza s brojnim poznatim muškaracima. Hodala je s Daxom Shepardom, Alexom Rodriguezom te Chrisom Robinsonom, za kojeg se udala 2000. nakon manje od godine dana veze. Zajedno su dobili sina Rydera 2004., no dvije godine kasnije su se razišli. Frontmena benda Muse, Matthewa Bellamyja, upoznala je 2010. te su se zaručili godinu kasnije, no nikada nisu stali pred oltat.

"Veze znaju biti bolne te možete odabrati hoćete li ih spasiti ili odustati od njih. Da smo Matt i ja imali dobru vezu, i dalje bismo bili zajedno", komentirala je Hudson jednom prilikom.

S Dannyjem je u vezi od 2016. godine, a upravo u njemu je pronašla obitelj. On je prihvatio njezine sinove te karijeru i čitavu obitelj, a jednom je prilikom otkrila i kako je izgledao njihov prvi spoj te što joj on znači u životu.

"Dannyja sam upoznala kada sam bila u visokoj trudnoći s Ryderom te sam imala 23 godine. Njegove polusestre su moje najbolje prijateljice i čini se da isti krug ljudi imam više od deset godina. Kada me Danny pozvao na planinarenje, mislila sam da je to samo prijateljski poziv, a ispostavilo se da je to bio naš prvi spoj. Ipak, nije ništa onda pokušavao, zapravo mu je trebalo dosta mjeseci da mi pristupi na takav način. Presretna sam što je to učinio. Veza s Dannyjem mi je otvorila oči u puno pogleda i shvatila sam da prvi put u životu imam stvarnog partnera u životu", rekla je u jednom intervjuu Kate te istaknula da joj se s brakom ne žuri i da oni, kao i svi drugi parovi, imaju svoje uspone i padove.

