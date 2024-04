Evo kako izgleda tata Baby Lasagne, već je dobio i jedinstven nadimak, a sad se i sam konačno oglasio o sinovom uspjehu!

Evo kako izgleda tata Baby Lasagne Dragan Purišić, konačno se oglasio nakon velikog sinovog uspjeha.

Baby Lasagna je od pobjede na Dori jedna od glavnih tema u medijima, a vrlo brzo nakon Dore počelo je i zanimanje za njegovu obitelj.

Već je poznato da Marko Purišić ima brata Martina, a pjevačev uspjeh sada je komentirao i njegov otac Dragan Purišić koji se dosad skrivao od javnosti.

"To što se dogodilo je nešto ogromno. On je uvijek nešto radio, kopao i samo bi ušao u kuću i rekao da je nešto napravio, da se prijavio ovdje i ondje. I onda je sada zaista, da tako kažem, puklo to sve. Tako da smo ponosni i sretni, a najviše sam sretan zbog ljudi koje srećem i podrške iz cijele Hrvatske i izvana. Sretan sam što su drugi ljudi sretni jer vidim da je to pobudilo neku pozitivnu euforiju", rekao je Dragan u razgovoru za Srednju.hr.

Dotaknuo se i komentara obožavatelja u kojima često ističu da je Baby Lasagna jako lijepo odgojen.

"Odgoj je teška stvar. Samo je važno prioritete postaviti i opet to nije garancija da će uspjeti. Ali, evo, uz Božju pomoć, izrastao je u jednoga odgojenoga mladića. Ali, nitko nije savršen, nemojte pretjerivati", našalio se Dragan.

Tata Baby Lasagne, ili kako su ga na internetu od milja nazvali, Tata Lasagna, inače predaje razrednu nastavu u Osnovnoj školi Marije i Line u Umagu.

Priznao je kako je ispočetka bio skeptičan oko sinovog uspjeha, no da je sada pozitivno iznenađen.

A kako je otkrila Markova učiteljica glazbenog Mirela Zemčak, Lasagna je od tate naslijedio i talent za glazbu.

A u školi u kojoj radi pod odmorom se redovito pušta ''Rim Tim Tagi Dim''.

Podsjećamo, Baby Lasagna nastupit će u prvom polufinalu Eurosonga sedmi po redu. Kladionice mu trenutno daju velike šanse za pobjedu.

Natjecanje će se održati u Malmö Areni 7., 9. i 11. svibnja.

