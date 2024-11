Internetom kruži video gdje kontroverzna srpska voditeljica govori da je Trump pobijedio, odjednom je zaboravila engleski jezik

Video gdje Jovana Jeremić priča na engleskom jeziku tijekom američkih predsjedničkih izbora postao je pravi hit na društvenim mrežama.

Kontroverzna srpska voditeljica Jovana Jeremić ostvarila je novi poslovni pothvat. Naime, otišla je u Ameriku gdje je uživo izvještavala o tamošnjim predsjedničkim izborima.

Poznata je i po tome što se njezine izjave danima prepričavaju, a na TikToku kruži još jedna njezina rečenica koja je mnoge nasmijala.

Naime, neposredno prije proglašenja pobjednika, Jovana je u programu uživo pričala s beogradskim biznismenom Andrejom Kesićem, a način na koji je rekla da je Donald Trump odnio pobjedu, i sama je objavila na društvenim mrežama.

Prvo je na engleskom jeziku priopćila ishod izbora, a onda je pred kraj intervjua rečenicu završila na našem jeziku jer se u trenutku nije mogla sjetiti kako se kaže na engleskom.

"47. predsjednik", rekao je Andrej Kesić, na što se Jovana nadovezala:

"Of the United State of America, Donald Trump. Znači, sada možemo službeno odgovoriti onom mom jinglu 'Who is gonna be the new next president of the United States of America?' We know now, ko je taj", izjavila je srpska voditeljica, a video je postao hit na društvenim mrežama.

