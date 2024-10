Kontroverzna srpska voditeljica ima novi imdiž, promjenom se pohvalila uoči velikog životnog zadatka!

Jovana Jeremić na svom Instagram profilu pokazala je promjenu frizure.

Srpska voditeljica Jovana Jeremić pred svojim pratiteljima pohvalila se novom frizurom. Pokazala je kako je ugradila ekstenzije te sada izgleda puno mlađe, a evo i zašto se zaželjela promjene.

''Iako znate da je kratka kosa moj zaštitni znak, kad poželim promkenu - prirodne ekstenzije bit će odabir za scenu. Scena je moj život i ona zahtijeva uvijek samo jedno - PROMJENE'', napisala je.

Jovani je danas rođendan, a uskoro će joj se ostvariti i najveća želja.

Naime, Jovana uskoro putuje u Ameriku kako bi pratila tamošnje izbore za predsjednika. U Ameriku neće ići sama, već će snjom poći kolega s televizije "Pink".

''Naša televizija imat će svoje ljude u Americi koji će pratiti izbore. Da kažem ekskluzivno, jedan od onih koji će pratiti izbore, koji će izvještavati direktno iz Amerike za Pink televiziju sam upravo ja'', otkrila je Jovana nedavno, pa dodala:

''Kad završim jutarnji program, 3. studenog, putujem za Ameriku. To je bio moj najveći san! Jedina želja za moj 34. rođendan bila je da otputujem u Ameriku, da vidim Washington i New York. To mi se ostvaruje. Mi ćemo od rujna krenuti s kampanjom, to će na našoj televiziji biti vrlo propraćeno jer američki izbori nisu samo američki, već svjetski'', rekla je, prenosi Blic.

