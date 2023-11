Maja se zbog ovog mladića iz Supertalenta prisjetila događaja iz svoje prošlosti: ''Prvi dečko koji me poljubio bio je...''

Jovan Božin nastupio je u sedmoj emisiji showa Supertalent.

Glazba prati Jovana još od malih nogu, no kako je rekao, tek prije četiri godine shvatio je da je to njegov životni put. Pjevati mora jer to ga čini sretnim, posebno kad time usrećuje druge

''Možda me malo sram pokazati emocije. Jedna djevojka mi je čitala natalnu kartu i rekla mi je da u ljubavi neću imati sreće. Što više godine prolaze, shvaćam da ne mogu pronaći tu pravu osobu. Šetam, vidim ljudi se drže za ruke, a ja idem sam i nije to to'', kaže Jovan.

''Strah me je tog samog izlaska pred žiri, neki strah mi Martina ulijeva. Motivacija su mi roditelji, oni su mi najveći vjetar u leđa i jako su me podržali oko odlaska na Supertalent'', otkrio je Jovan koji dolazi iz Kikinde, a ova informacija je Maju Šuput podsjetila na jedan događaj iz prošlosti.

''Prvi dečko koji me ikad poljubio, doduše u obraz i bilo je na moru, ali to je tad bila velika stvar, bio je Bojan iz Kikinde'', otkrila je, a onda se prebacila na komentar Jovanovog nastupa.

''Malo je bilo trčanja od matrice, nekad unaprijed, nekad unazad, pjevati znaš, ali treba još malo vježbati'', rekla je Maja.

''Imaš glas koji ima jako puno potencijala'', primijetio je Davor.

''Meni se tvoj glas iznimno svođa, ti samo jedan manji dio svog vokala koji je rasan koristiš, iskustvo nastupanja će ti donijeti benefite'', primijetila je Martina.

''Ti talenta imaš to je jasno kao dan, ali bih te zamolio da sljedeći put svoj nastup napraviš jednom cjelinom'', savjetovao ga je Fabijan.

Jovan je prošao dalje.

