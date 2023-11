Grubnić je zbog ovog izdanja Maje Šuput izdao posebno upozorenje: "Ne pokušavajte ovo doma, moglo bi otići u krivom smjeru!"

Maja Šuput je u sedmoj emisiji showa Supertalent stajlingom nadmašila i samu sebe.

Pjevačica Maja Šuput svake nedjelje nas iznova uspije iznenaditi svojim izdanjima za show Supertalent, u kojem je gledamo kao članicu žirija.

A ovoga puta uspjela je nadmašiti sva očekivanja!

Pjevačica se uoči sedme emisije na Instagramu pohvalila potpuno crnim stajlingom, koji je sve samo ne jednostavan i dosadan.

I za ovo njezino izdanje zaslužan je Marko Grubnić, koji nam je opisao i što sve točno Maja ima na sebi.

"Iako se približavamo kraju audicijskih emisija, imamo ih još dvije, mi ne odustajemo od svega. Dakle, u ovom stajlingu imamo sve - od velike kose, do tokice sa mrežicom. Na mrežici su kristali, a imamo i rukavicu, doduše jednu, na koju su također postavljeni kristali. Haljina je napravljena djelomično od čipke, koja je inače sama po sebi raskošna i nekako dobro, moćno i zanimljivo izgleda na televiziji. Imamo čak i ogrlicu s kristalima... Dakle, zaista se nismo štedjeli u ovoj priči, za ovu audicijsku emisiju. Naravno, to je Maja i to može samo Maja", objasnio je Marko, pa je uputio i posebno upozorenje.

"Poručio bih vašim čitateljima da to ne pokušavaju doma, jer moglo bi otići u krivom smjeru. Ima puno elemenata koji bi mogli otići u krivom smjeru, ali ovdje, za ovu emisiju, za ovaj show, za Maju, se sve skupa poklopilo kao dobro, sve super funkcionira", kazao je stilist.

"Mi smo jedva čekali pokazati ovaj outfit!" uzbuđeno je dodao.

Osim Maje Šuput, žiri showa Supertalent čine još Davor Bilman, Martina Tomčić i Fabijan Pavao Medvešek.