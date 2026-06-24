Supruga Ivana Perišića dirnula pratitelje novom objavom usred Svjetskog prvenstva!

Iza obitelji Perišić ostao je dan ispunjen emocijama, uspomenama i ponosom, a sve zbog važne prekretnice u životu njihovog sina Luke.

Dok Ivan Perišić s hrvatskom reprezentacijom niže nastupe na Svjetskom prvenstvu, njegova supruga Josipa proživljava poseban trenutak u obiteljskom životu. Na društvenim mrežama podijelila je dirljiv video kojim je obilježila završetak jednog važnog razdoblja za njihovog najmlađeg sina Luku.

Josipinu objavu pogledajte OVDJE.

U emotivnoj objavi prisjetila se dviju godina koje je Luka proveo u vrtiću u Nizozemskoj, gdje obitelj trenutno živi. Video donosi niz uspomena – od njegovih prvih dana među vršnjacima pa sve do oproštajne proslave ispunjene zagrljajima, osmijesima i toplim trenucima s odgojiteljicama i prijateljima.

Ivan i Josipa Perišić Foto: Instagram

Ivan i Josipa Perišić - 1 Foto: Instagram

Uz snimku, Josipa nije skrivala koliko ju je ovaj trenutak dirnuo. Istaknula je kako su godine provedene u vrtiću prošle brže nego što je očekivala te zahvalila svim odgojiteljicama koje su bile dio Lukinog odrastanja i svakodnevice.

Ivan i Josipa Perišić - 1 Foto: Instagram

Ivan i Josipa Perišić - 3 Foto: Instagram

Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije pratitelja koji su se poistovjetili s emocijama kroz koje prolaze roditelji kada njihova djeca naprave još jedan veliki korak prema odrastanju. Mnogi su podijelili vlastita iskustva i priznali da su rastanci s vrtićem među najemotivnijim trenucima roditeljstva.

Ivan i Josipa Perišić - 4 Foto: Instagram

Obitelj Perišić poznata je po tome što rijetko dijeli privatne trenutke, zbog čega je ova objava posebno raznježila njihove pratitelje. Pokazala je da su osjećaji ponosa, sreće i nostalgije univerzalni, bez obzira na život pod svjetlima reflektora.

Ivan i Josipa Perišić - 5 Foto: Instagram

Ivan i Josipa Perišić - 2 Foto: Instagram

Jedno je sigurno – za malog Luku završilo je jedno lijepo poglavlje, a pred njim su nove avanture, dok će ovaj emotivni oproštaj zasigurno ostati jedna od uspomena koje će obitelj Perišić dugo pamtiti.

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