Jedan od naših najzgodnijih vaterpolista pao je u zagrljaj svojoj djevojci, a njegov potez posebno je sve raznježio!

Jerka Marinića Kragića na povratku sa Svjetskog prvenstva u vaterpolu u Splitu je dočekala njegova partnerica Ana Koro.

Na splitskoj Rivi organiziran je doček za naše svjetske prvake u vaterpolu. Dočekale su ih tisuće uzbuđenih građana, a među igračima najveća zvijezda bio je upravo Splićanin Jerko Marinić Kragić.

33-godišnji Jerko slovi kao jedan od najzgodnijih domaćih sportaša, a njegove fotografije s Rive privukle su nove simpatije njegovih obožavateljica.

Pogledaji ovo Celebrity Dio Barakuda opet je pokazao svoja snažna tijela, a za zajedničko poziranje imali su jedan važan i emotivan povod

No na žalost Jerkovih obožavateljica, njega je na rivi dočekala i njegova lijepa partnerica Ana Koro, koju nije prestajao ljubiti ni grliti kada je došao do nje, što je sve posebno raznježilo.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Našem vaterpolistu i njegovoj djevojci ljubav se dogodila nakon 10 godina poznanstva, a onda su objavili i najljepšu moguću vijest!

Jerko i Ana prošle su godine dobili kćer Maris, a iako detalje privatnog života inače čuvaju za sebe, tu su vijest odmah poželjeli podijeliti s cijelim svijetom.

''To je sigurno najveći životni uspjeh, najveća životna sreća. Svi su mi govorili da će biti tako, ali nisam vjerovao dok nisam to dijete uzeo u ruke, ne to dijete, nego moje dijete. Svakako je najveća sreća, nešto što te natjera da sazriješ ako nisi htio, moraš jer više nisi sam, moraš se brinuti o svom djetetu, koje je, naravno, prioritet'', izjavio je Jerko nedavno za IN magazin.

Prije nego što su postali par, Ana i Jerko poznavali su se duže od deset godina, a sada žive najljepšu ljubavnu priču.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Bivši seks-simbol doživio je strašne ozljede na snimanju hit-filma, a za njih je saznao tek 10 godina kasnije: "Nastavio sam raditi"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Neobični badić Ivane Knoll zamalo je otkrio previše, najriskantnije dijelove skrivala su samo dva cvjetića!