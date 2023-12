Otkrivamo nježniju stranu našeg zgodnog vaterpolista: ''To je sigurno neki najveći životni uspjeh, svi su mi govorili da će to biti tako, ali nisam vjerovao''

Iako privatni život drži dalje od očiju javnosti, naš vaterpolski reprezentativac Jerko Marinić Kragić radosnu je vijest da je postao otac poželio vikati s vrhova planina. Kaže, toliku količinu ljubavi i sreće nije mogao ni sanjati. Veseli se svakom novom osmijehu svoje djevojčice, pa i svakoj novoj peleni koju treba promijeniti. Na što je posebno slab kad je njegova mezimica Maris u pitanju, povjerio je našoj Sanji Jurković za In magazin.

Uoči okršaja vječnih rivala Dinama i Hajduka, njihovi sportski kolege pripremali su se za Noć hrvatskog vaterpola. Iako se ovo tradicionalno druženje odvijalo za vrijeme velikog derbija, najvjerniji navijači tekmu ipak nisu propustili. Utakmica se na mobitelima gledala u svakom slobodnom trenutku.

''Pa dobro, ja sam dijetete splitskog kvarta Skalice, to je prvi kvart do stadiona i kad bi išao na treninge školu, uvijek sam morao proći kraj stadiona. Srednja škola, Pomorska, je bila nasuprot stadiona, tako da je sve nekako bilo povezano, sve je bilo tu, i moje društvo iz kvarta, s kojim sam i provodio svo to vrijeme između treninga, sam išao na utakmice, tako je krenula neka moja ljubav, od 17, 18 godine su krenule utakmice, gostovanja, putovanja, sad zadnjih par godina malo manje zbog ovih pravih i poštenih, rekao bih ozbiljnijih obaveza'', priča.

No svojoj najvažnijoj životnoj ulozi prepustio se tek nedavno. Jere je, naime, prije nešto više od dva mjeseca postao ponosni otac djevojčice Maris.

''To je sigurno neki najveći životni uspjeh, najveća životna sreća, svi su mi to govorili da će to biti tako, ali nisam vjerovao dok nisam to dijete uzeo u ruke, ne to dijete nego moje dijete, tako da definitivno najveća sreća, definitivno nešto što te natjera da sazriješ ako nisi htio, moraš jer više nisi sam, moraš se brinuti o svom djetetu koje je, naravno, prioritet'', priča-

Hoće li Maris biti tatina princeza?

''Apsolutno hoće. Već je sada, haha, s djevojkom sam, mislim ubuduće će biti i žena, imao dogovor, nećemo puno po rukama, pa ako malo plače, pusti je, nemoj, nećemo puno, razmazit ćemo je, ali ne može. Kad tata čuje da plače, ja moram odmah nakon 10 sekundi u ruke, pa nosi, tako da bi rekao da smo je već naučili na nešto što nismo trebali, ali jače je to od mene, bit će sigurno tatina princeza'', priznaje.

Iako su Ana i Jere imali nekoliko mogućih kombinacija, ime Maris nametnulo se kao neopozivi izbor.

''Gledali smo nešto što ide uz Marinić Kragić, a da nema puno imena, cura je imala neke druge želje, neke druge vizije, nećemo sad govoriti jer tko zna hoće li u budućnosti biti još djece, pa ćemo imena čuvati za sebe, ali eto, Maris je, kako smo rekli ljudima i prijateljima, obitelji, da nas Maris zanima, da bi to možda htjeli, svi su nekako prihvatili i onda, i da smo htjeli, nismo mogli promijeniti i, eto, ostalo je Maris i nema promjene'', otkriva što stoji iza imena.

Zbog obveza i treninga, partnerica i on su podijelili uloge, pa je, šali se, njega dopala uloga dnevnog, a Anu noćnog roditelja.

''Ona je tu, rekao bi, jedan šampion, ja sam pomagač, jedan smo dobar tim'', kaže.

Ipak, svoje obveze oko djeteta ne da ne izbjegava, nego s veseljem očekuje svaku novu fazu, pa se, bez problema, uhvatio u koštac i s onim što mnogim ženama stvara problem – otpadanjem pupka.

''Taj dio je dopao mene i taj pupak, ta kvačica, nastavak, ne znam kako se točno zove, ja to sve čuvam, sve imam doma u jednoj kutijici, od prve slike ultrazvuka, do testova, do nalaza, sve to čuvam u jednom folderu. Super sam se stvarno ja snašao u svemu, ljudi mi govore je l' to stres mijenjati pelene, ja jedva čekam, meni to stvarno nikakav stres nije, užitak i uostalom veselim se, kad god cura kaže imamo pro… Op, budem ja! Tako da mi ništa nije teško, jedino mi budu teški trenuci kad znam da smo je nahranili, uspavali smo je, stavili smo joj dudu, pa kad krenu te neke suze, a napravili smo sve što imamo i sve što možemo, i onda suze, šta je to. I onda idu pitanja, internet, zašto ovo, zašto ono, šta smo napravili krivo, šta možemo bolje, ali realno shvatili smo da je njoj samo malo dosadno i vraćamo se na ono da smo je malo razmazili, hoće malo u ruke.

Kažem, ništa nije stres, vjerujem da ništa neće biti stres, tako da sve je super'', priča presretni sportaš.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.