Karleuša se u neobičnoj kreaciji pojavila na promociji proizvoda na kojemu je radila dvije godine!

Jelena Karleuša lansirala je nove proizvode s njezinim potpisom, a na promociji se pojavila u ekstravagantnoj odjevnoj kombinaciji.

Promocija povodom lansiranja parfema i mirisnih body sprejeva srpske pjevačice Jelene Karleuše pod nazivom "JA JK" koji će se naći u prodaji u odabranim Lilly drogerijama, održana je u tržnom centru Galerija.

Pjevačica je osobno došla na promociju te je bila prva koja je kupila svoj parfem.

Kao i obično, pojavila se u ekstravagantnoj modnoj kombinaciji. Ovaj put odlučila se za bijelu kreaciju koju je krasio seksi prorez na nozi, a dio haljine činio je i svojevrsnu kapuljaču koja se protezala do njezine glave.

Cijeli outfit upotpunila je zlatnom ogrlicom, visokim platformama i mrežastim najlonkama.

"Otkrit ću vam jednu tajnu. Unisex parfem i hair&body mist 'JA', sa najnovijom molekularnom tehnologijom pravljenja parfema, pored vanvremenske mirisne note ambera, vanilije, jasmina i cvijeta naranče, sadrži i jedan tajni sastojak. O čemu je riječ? Ovaj parfem mijenja svoju mirisnu notu na vašoj koži u odnosu na vaše raspoloženje! Na primjer, kada ste u blizini osobe koja vam se sviđa, mirisna nota se pojačava i tada prevladava hipnotički amber, dok jasmin i cvijet naranče snažno preuzimaju primat kada ste sretni. Ovaj parfem na svakom drugačije miriše, a njegove specijalne laboratorijske pojačane molekule ostavljaju trag u prostoriji u kojoj ste boravili i do tri dana poslije vašeg odlaska. Rad na ovom parfemu trajao je više od dve godine i osobno sam ga nosila svo to vrijeme neprestano, testirajući reakciju ljudi oko mene, a da to oni nisu ni znali. Ono što je meni bilo nevjerojatno jeste da nema osobe koja me nije pitala u tim trenucima koji parfem imam na sebi... Riječ je o izuzetno kompliciranoj i skupoj tehnologiji, ali je moja želja bila da cijena parfema, kao i hair&body mist-a bude vrlo pristupačna. Da pojasnim, kvaliteta ova dva proizvoda je veća i ispred najvećih i najprestižnijih svjetskih parfemskih brendova. Jedva čekam da probate", napisala je Jelena.

Inače, Karleuša se nedavno službeno razvela od nogometaša Duška Tošića s kojim ima dvoje djece, Atinu i Niku.

Više o tome pisali smo OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Zbog ovog vrućeg prizora Davida Beckhama bez majice svi zahvaljuju Victoriji: "Radiš Božji posao!"

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Pojava ovog muškarca s ekipom potaknula raspravu žirija u Supertalentu: ''Ajde sad ti pravednice, u kojem si klanu?''

Pogledaji ovo Celebrity Usred drame muž Blanke Vlašić ima razlog za slavlje: Objavio je nove fotografije, a svi se pitaju samo jedno!

Pogledaji ovo Celebrity Svi pričaju o ovoj snimci s koncerta Marije Šerifović u Osijeku, pogledajte zašto je prekinula nastup!

Pogledaji ovo Celebrity Srpska glumica završila u bolnici nakon što ju je pretukla žena na parkingu, stigla je i policija

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput oduševila potezom na koncertu Aleksandre Prijović, to je baš ugodno iznenadilo sve u njezinoj blizini!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte video s djevojčicom koja je bila na 30 koncerata Aleksandre Prijović: ''Ovo je moja mala prijateljica!''