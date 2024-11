Pojava ovog muškarca s ekipom potaknula raspravu žirija u Supertalentu: ''Ajde sad ti pravednice, u kojem si klanu?''

Plesna skupina Nepali Dance Group donijela je energičan nastup u Supertalentu pod vodstvom Yogmanija Kaflea, koji je već dva puta samostalno nastupio na Supertalentu.

Yogmani Kafle ovoga je puta u Supertalent došao ostvariti svoj san o prolasku dalje kao koreograf vesele plesne grupe Nepali Dance.

''Ovo mi je treći put na Supertalentu. Prvi put sam pjevao, drugi put sam beatboxao, danas opet radim ono što volim i poveo saa prijatelje. Odrastao sam u malom mjestu, gledao sam ples na ulici, želio sam i ja plesati, ali nemam novaca i školu. Onda mi je tata jedan dan doniou dom televiziju, malo sam gledao i tako učio plesati, nakon toga sam otvorio svoju plesnu školu, '', ispričao je Yogmani.

''Zaista smo uživali u vašem veselju i sreći'', rekao im je Fabijan Pavao Medvešek poslije nastupa.

''Nikad nisam bila u Nepalu, ali sigurna sam da ću jednog dana otići u vašu zemlju, ako vam je uvijek ovako na zabavama, ja ću doći vrlo rado. Ali ako ocjenjujemo ples, niste vi baš uvježbani kao grupe koje dolaze, ako tako gledam, ond niste baš za Supertalent, ne možemo mi nekome dati prolaz samo jer je lijep. Meni ste bili presimpatični, ali da li je to Supertalent, nisam baš sigurna'', bio je komentar Maje Šuput.

''Ovo ne treba gledati samo kao plesni nastup. Meni se sviđa to što vi uživate u životu dok plešete i meni je to super. Slažem se da ako gledamo scensku tehniku, onda to nije za Supertalent, ali ja ovdje vidim neku malo dublju i širu poruku, a to je bez obzira gdje ljudi žive da se mogu družiti i nositi svoju tradiciju i kulturu. U kojem si ti klanu, ajde sad ti pravednice'', obratio se Davor Bilman Maji.

''Ja sam u klanu pravde, plesno večeras nije, ali cijenim što ste došli. Što mi danas ocjenjujemo. Hoćemo mi danas pustiti svakoga tko je došao preko granice i ostavio doma mamu, dedu, babu'', zapitala se Maja.

Grupa je nakon rasprave, na kraju, ipak prošla dalje.

